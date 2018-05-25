МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Фосагро" прекращает отгрузку фосфорных удобрений украинским потребителям из-за введенных Украиной санкций, сообщает компания в пятницу.

"Фосагро" прекращает отгрузку фосфорных удобрений украинским потребителям… Согласно информации, полученной компанией, 14 мая 2018 года президент Украины принял указ № 126/2018, устанавливающий санкции в отношении, помимо прочих лиц, акционерного общество "Апатит" и Общества с ограниченной ответственностью "Фосагро-Украина", аффилированного с ПАО "Фосагро", включая блокировку активов, ограничение торговых операций и приостановление исполнения обязательств", — говорится в сообщении.

Гендиректор компании Андрей Гурьев отметил, что дискриминационные меры Украины не будут иметь значимых негативных последствий для компании. По его словам, гибкая бизнес-модель производства и продаж, четко организованная и эффективная логистическая система позволят компании быстро переориентировать этот объем на рынки стран с благоприятным деловым климатом, в том числе на внутренний рынок России.

"По нашему глубокому убеждению, принятые меры в первую очередь негативно скажутся на местных аграриях. Украина остается нетто-импортером по широкому спектру фосфорных удобрений, в то время как именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине", — добавил он.

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.