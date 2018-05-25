С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Минфин России допускает увеличение дефицита бюджета страны на 0,5% ВВП в течение ближайших 6 лет на время реализации госпрограммы по строительству инфраструктуры, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"В следующие годы предусмотрено сокращение дефицита бюджета. И сокращение исходя из того что мы должны по нашим прогнозам иметь нулевой первичный дефицит. Мы предлагаем увеличить этот дефицит на период шестилетний, на период реализации программы, на полпроцента в год от ВВП", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.

Он отметил, что это будет источником для строительства инфраструктуры, и это не приведет к существенному росту, по сравнению с текущими объемами заимствований на рынке. К росту ставок предложение Минфина также не приведет, заявил Силуанов.