МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Часть дорог, которые будут построены в РФ с использованием средств нового инфраструктурного госфонда, станут платными, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, в России слишком мало платных дорог.

В четверг он объявил о планах по созданию нового специального госфонда для финансирования инфраструктуры, пополнять который министерство планирует за счет внутренних займов. Замглавы Минфина Владимир Колычев уточнял, что фонд будет временной конструкцией – предполагается, что он просуществует до 2024 года, а его общий объём составит 3 триллиона рублей.

"У нас целый ряд наших предпринимателей готовы вместе с государством вкладываться в инфраструктуру: возможно, где-то это будет платная инфраструктура, где-то это будет концессия", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ, рассказывая о финансировании инфраструктуры за счет нового госфонда.

"У нас очень низкое количество, маленькое количество платных дорог. И речь идет о высокой стоимости, как, к сожалению, мы видим на участке Москва — Шереметьево. Нам нужно привлекать в инфраструктуру частные деньги, поэтому получим такой эффект ещё: на рубль вложений — несколько рублей частных", — сказал первый вице-премьер.