МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Российский предприниматель, гендиректор компании Cryptocean Юрий Мышинский предложил мэру Москвы Сергею Собянину установить в фитнес-клубах майнер-тренажеры, говорится в письме бизнесмена главе города, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Совсем скоро в нашей стране состоится легендарный турнир — Чемпионат мира по футболу – 2018 (который пройдет в Москве, Екатеринбурге, Самаре и других городах России). В этой связи мы предлагаем обязать московские фитнес-клубы установить у себя специальные тренажеры, которые будут майнить криптовалюту CRON. Вся валюта, которая будет намайнена в результате, пойдет в Фонд развития детско-юношеского футбола", — написал Мышинский в письме.

Опрошенные РИА Новости эксперты, однако, скептически отнеслись к данному проекту. По их словам, он похож на рекламную кампанию в рамках публичного размещения токенов (ICO) проекта CRON. Помимо этого, они напомнили об отсутствии законодательного регулирования майнинга.

В настоящее время правовой статус криптовалют, ICO и майнинга в России не определен. В марте в Думу были внесены три законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок криптовалют, ICO и краудфандинг, а также определят понятия "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики.

Один из них, законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

МАЙНИТЬ ЗА ЗОЖ

Согласно письму Мышинского, у компании уже есть необходимое оборудование, оно проходит тестирование в здании общественного движения "ВелоМытищи". За три дня тестирования участники эксперимента заработали в общей сложности 10 тысяч CRON (около 7 тысяч в рублевом эквиваленте), следует из письма. Всю техническую организацию по оснащению клубов подобными тренажерами компания готова взять на себя.

Как сообщил Мышинский РИА Новости, письмо было подано и зарегистрировано в мэрии в пятницу, 25 мая. Компания ожидает получить вслед за поддержкой со стороны мэрии Москвы отклик "как минимум от половины фитнес-клубов города".

"Самое главное — это развивать, помогать развитию спорта у молодежи", — сообщил Мышинский. Фонд развития детско-юношеского футбола, по его словам, самостоятельно примет решение, на что потратить вырученные средства.

Комментарий мэрии Москвы по данному письму получить не удалось.

ПИАР ИЛИ ДЕЙСТВИЕ

Опрошенные РИА Новости эксперты скептические отнеслись к проекту, заподозрив в них пиар-кампанию. При этом большинство из них отметило, что он мог бы быть перспективным.

"Это больше похоже на насмешку в сторону недостаточной поддержки развития детско-юношеского футбола. Проект может быть экономически и социально привлекательным, если в нем будут проработаны все детали от правил эмиссии токенов до экономики их существования. Пока сложно судить о целесообразности этого проекта", — заявил директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

Он добавил, что примером уже действующих социальных токенов является сервис "Активный гражданин".

Сооснователь и управляющий партнер The Tokenbox Владимир Смеркис увидел в проекте фитнес-майнинга маркетинговый ход. "Энергия, вырабатываемая тренажерами, будет ничтожной. На сегодня это история из сериала "черное зеркало", про фантастику, которая скоро может стать явью. Правительство может быть и согласится, только с точки зрения PR-продвижения спортивных и технологичных инициатив", — считает он.

Эксперт обратил внимания на то, что в настоящее время проходит ICO проекта с токеном CRON.

Исполнительный директор Blockchain.ru Всеволод Черемных, в свою очередь, указал на то, что майнинг в России пока не регламентирован, и вся деятельность, связанная с этим, "вряд ли может быть использована в каких-либо благотворительных целях".

"И вопрос тут даже не в решаемых задачах, а в том, каким образом средства могут быть законно конвертированы в денежный эквивалент для последующей реализации. Еще одним аспектом будет являться необходимость компенсации затрат на расходы фитнес-клубов и регулирование процесса. Инициатива хорошая, но на данном этапе явно не реализуемая, особенно при поддержки мэрии", — сказал он.