С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая /ПРАЙМ/. Власти Кемеровской области готовятся впервые принять участие в Восточном экономическом форуме, который ежегодно проходит во Владивостоке, где планируется организовать отдельный павильон, посвященный Кузбассу, сообщил врио губернатора региона Сергей Цивилев в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году. ВЭФ каждый год становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. В этом году он пройдет 11-13 сентября.

"Мы сейчас энергично готовимся к Дальневосточному экономическому форуму. Там мы будем не просто гостями: у нас там будет и свой стенд, и свой павильон на набережной. Мы даже там выставим галерею наших художников. Кемеровская область будет единственным субъектом РФ, который будет представлен не хуже, чем субъекты Дальнего Востока", — сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что кузбасская продукция экспортируется через многие порты РФ. "И в Ленинградской области у нас свои угольные терминалы, и на Дальнем Востоке — в Приморском крае, Хабаровском крае, и на Азовском, и на Черном морях, на Баренцевом море у нас есть свои терминалы. География у нас очень обширная для работы. Поэтому мы приняли для себя решение, что мы будем обязательно участвовать, очень серьезно будем участвовать и в Петербургском международном экономическом форуме, в Дальневосточном экономическом форуме", — заверил Цивилев.

ПМЭФ в 2018 году проходил 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.