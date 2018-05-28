МОСКВА, 28 мая ПРАЙМ. Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к ЦБ, и человека, знающего об этом от близкого знакомого акционера компании.

Ранее санируемый банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд иск, требуя признать недействительными ряд взаимосвязанных сделок с участием компаний O1 Group и применить последствия их недействительности.

"Минц и все три его сына уехали в Лондон… И старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями", — пишет издание.

"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", — приводит газета слова одного из своих собеседников.

Издание пишет, что представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы "Ист" от комментариев отказались.

По словам источников, основные активы Минца – O1 Properties могут перейти кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По их словам, переговоры идут, сделка может быть закрыта в период от двух недель до нескольких месяцев.

O1 Group — инвестиционная компания Минца, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе в сферах недвижимости и финансов.