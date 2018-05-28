МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Каждый четвертый проданный с января по апрель текущего года на территории РФ автомобиль является отечественным, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Всего в указанный период в России было реализовано 137,7 тысячи автомобилей отечественных брендов. Это на 18% выше результата прошлого 2017 года. "Учитывая то, что весь объем российского рынка (вместе с LCV) за этот период составил 545,3 тыс. единиц (+20,5%), получается, что на долю отечественных марок приходится 25,2%, или каждый четвертый проданный автомобиль", — пишет агентство.

Традиционно, больше всего машин было продано под брендами крупнейшего российского концерна — "АвтоВАЗ". За первые 4 месяца 2018 года было продано 109,8 тысячи штук, рост составил 25%.

Продажи легкой коммерческой техники завода "ГАЗ" в январе-апреле выросли на 10% к этому же периоду прошлого года и составили 17,1 тысячи штук. Реализация автомобилей бренда "УАЗ" — напротив — снизилась на 17% и составила 10,8 тысячи машин.