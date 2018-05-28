МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения настаивает на введении поправок в налоговый кодекс России, которые вводят ежегодную индексацию акцизов на крепкий алкоголь и сигареты в стране не менее чем на 10% и 20% соответственно, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Минфина, который против этих правок.

Финансовое ведомство выступает против таких мер: два министерства оформили таблицу разногласий по этому вопросу.

Как следует из предложения Минздрава, в период как минимум до 2020 года акцизы на алкоголь и должны увеличиваться на 10%, табачные изделия — на 20%. Рост должен фиксироваться каждые 12 месяцев.

В свою очередь в Экспертном совете при правительстве РФ поясняют, что повышение налоговой нагрузки позволит "сократить доступность этой продукции и предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их употребление".

"Конфликт Минздрава и Минфина относительно индексации акцизов на алкоголь и сигареты будет решен на базе правительства до конца года — Минфин наметил вступление в силу новых поправок в НК в 2019 году", — пишет газета.