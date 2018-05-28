МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства льготы на энергорынке, в случае их принятия общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками миллиардов рублей в год, пишет газета "Коммерсант".

Так, предложениям по поддержке, которые En+ (объединяет промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала") направила 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку. Уже 21 мая, по данным издания, чиновник поручил ведомствам сформировать позицию. В его аппарате подтвердили газете обсуждение «мер поддержки санкционных компаний».

Основные идеи En+ касаются льгот на энергорынке. Наибольшую экономию в 13-18 миллиардов рублей, по оценке группы, даст избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка), пишет газета. Компания уже просила бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича о каникулах по ДПМ на пять лет, сейчас сроки не указаны, но, по оценке "Русала", это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%.

Также En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9-3 миллиарда рублей в год и повысит цены в Сибири на 1-2%. Выгоду даст и переход "Русала" на свободные двусторонние договоры (СДД) с "Русгидро" и "Росэнергоатомом" (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 рубля за кВт.ч (0,5-0,7 миллиарда рублей в год и 4,8-8,6 миллиарда соответственно).

Для ГЭС "Евросибэнерго" в Сибири En+ просит снизить объем регулируемых договоров (РД, закупки для населения) с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Мера предлагается лишь на второе полугодие вместе с СДД. Это даст "Евросибэнерго" до 4,2 миллиарда рублей, "Русгидро" — 1,9 миллиарда рублей, но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 миллиарда рублей, пишет газета.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения. Эффект En+ оценила в 3 миллиарда рублей в год для братского и иркутского заводов "Русала". Среди предложений по снижению «перекрестки» — перенос части нагрузки "Русала" на всех потребителей ФСК и увеличение тарифов на передачу для прочих потребителей, отмечает издание. En+ также предложила повысить предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%. Для "Иркутскэнерго" предлагается и восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по РД, и обнулить ставки водопользования на срок от пяти лет, отмечает издание.