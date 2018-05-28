МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В кабинете министров РФ идет обсуждение возможности повышения налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 18% до 20%. Это повышение, как стало известно газете "Ведомости", может быть сделано для выполнения нового "майского указа" президента России Владимира Путина.

Изданию рассказали три федеральных чиновника, что как один из вариантов получения дополнительно около 2 триллионов рублей за ближайшие шесть лет рассматривается повышение НДС. Это, отметили собеседники, один из наиболее вероятных сценариев.

Также может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую министерство финансов ранее предлагало заменить пособием.

На "майский указ" не хватает 8 трлн рублей. Из них около 2 трлн рублей даст повышение пенсионного возраста в стране, сообщили чиновники, но не стали говорить, какими темпами и как резко будет проведена пенсионная реформа.

Еще около 4 трлн рублей планируется занять при помощи размещения облигаций федерального займа, а также за счет налоговой реформы в нефтяной отрасли.

Собеседники отмечают, что часть этих планов может быть пересмотрена, хотя найти средства для указа без повышения налогов не смогли.

Новое повышение налогов — это наиболее щадящий вариант по сравнению с другими, которые также обсуждались в кабмине. Ранее речь в правительстве шла о повышении НДФЛ либо введении налога с продаж.

Напомним, что в России НДС по ставке 20% действовал до 2004 года. После этого года он был снижен до 18%.