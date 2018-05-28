МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Volkswagen AG заявила в понедельник, что в течение следующих нескольких месяцев откроет в Китае три новых завода для своего совместного предприятия FAW-Volkswagen, сообщает Dow Jones.

Новые предприятия будут расположены в Циндао, Тяньцзине и Фошане. Эти заводы займутся производством внедорожников, кроссоверов и электромобилей.

"Продажи в 1-м квартале достигли рекорда. Теперь компания ожидает роста рынка пассажирских автомобилей в этом году на 4%-5%", – указал Йохем Хайцман, гендиректор Volkswagen China. Он добавил, что китайский рынок продолжает быстро расти.