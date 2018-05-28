МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Глава республики Якутия Егор Борисов в понедельник заявил о том, что принял решение подать в отставку с поста главы региона по собственному желанию.

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию", — написал Борисов в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он добавил, что всегда понимал, что ротация кадров необходима на любом уровне власти. "Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", — подытожил Борисов.

Борисов занимал пост главы Якутии с 2010 года, ранее — в 2003-2010 годах — пост председателя правительства региона.

Временно исполняющим обязанности назначен Айсен Николаев, сообщается на сайте Кремля.

Айсен Николаев является мэром Якутска.

"Принять отставку главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. по собственному желанию. Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Саха (Якутия)", — говорится в документе.

Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.