МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сергей Цыб повышен до первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Цыба Сергея Анатольевича первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Цыб был назначен заместителем главы Минпромторга в 2013 году. В конце апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что определил ответственных в министерстве за работу с санкционными компаниями, Цыб тогда был определен как ответственный за металлургию.