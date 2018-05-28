МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отправил в отставку с формулировкой "по собственному желанию " главу Магаданской области Владимира Печеного. Вместе с этим Путин подписал указ о назначении Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора этого субъекта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 28 мая.

"Принять отставку губернатора Магаданской области Печеного В.П. по собственному желанию", — сообщает пресс-служба.

"Назначить Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области", — цитирует пресс-служба указ президента.

До этого назначения Носов занимал пост главы администрации Нижнего Тагила.