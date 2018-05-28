МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Надо сказать, что с 2011 года, когда американцы при (экс-президенте США Бараке) Обаме свернули перезагрузку и принялись заниматься снова сдерживанием России, США вводили санкции против РФ пятьдесят два раза. Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц", — сказал Борисенко на заседании международного комитета Совета Федерации.

По словам Борисенко, «МИД, конечно же, поддерживает тот закон (о контрсанкциях — ред.), который сейчас принимается».

«В том наполнении, в котором он сейчас существует, в редакции, принятой Государственной Думой, мы считаем его оптимальным», — добавил дипломат.