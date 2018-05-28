РИМ, 28 мая — ПРАЙМ. Президент Италии Серджо Маттарелла предложил экономисту Карло Коттарелли, ранее работавшему в МВФ, сформировать правительство, сообщает Doa Jones.

В воскресенье Маттарелла заблокировал формирование правительства, предложенного "Движением пяти звезд" и "Лигой".

Коттарелли сказал, что очень скоро представит президенту состав правительства.

По его словам, президент просил его заручиться поддержкой парламента для программы действий правительства.

В МВФ Коттарелли был директором департамента налогово-бюджетной политики. Он также помогал предыдущим правительствам Италии в работе по сокращению расходов.