МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. У первого вице-премьер РФ, министра финансов Антона Силуанова в министерстве финансов будет два первых заместителя, сообщила пресс-служба Минфина.

Ранее в понедельник распоряжением правительства, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин повышен до первого заместителя. Также первым заместителем финансов является Татьяна Нестеренко.

"В структуре Минфина будет два первых заместителя министра, что обусловлено возросшей нагрузкой на ведомство и его руководителя, который с 18 мая занимает должность первого заместителя председателя правительства — министра финансов Российской Федерации и курирует работу всего финансово-экономического блока правительства", — говорится в сообщении пресс-службы.