ГОРКИ, 28 мая — ПРАЙМ. Распределение полномочий вице-премьеров — это распределение их ответственности за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе президента РФ, заявила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

"Распределение полномочий вице-премьеров — это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе. Главная задача, которая поставлена президентом перед новым правительством, — это достижение тех показателей, которые содержатся в этом указе. Соответственно, главная задача вице-премьеров в новом правительстве будет — работа по достижению этих принципиально новых целей", — сказала Тимакова журналистам.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.

У первого вице-премьер РФ, министра финансов Антона Силуанова в министерстве финансов будет два первых заместителя, сообщила пресс-служба Минфина.

Ранее в понедельник распоряжением правительства, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин повышен до первого заместителя. Также первым заместителем финансов является Татьяна Нестеренко.

"В структуре Минфина будет два первых заместителя министра, что обусловлено возросшей нагрузкой на ведомство и его руководителя, который с 18 мая занимает должность первого заместителя председателя правительства — министра финансов Российской Федерации и курирует работу всего финансово-экономического блока правительства", — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов будет курировать в кабмине всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации, говорится в распределении обязанностей, подписанном премьер-министром.

"Весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимательской инициативы, а также реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости", — говорится в документе.

Также Силуанов будет курировать в кабмине госрегулирование производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится в документе.

Татьяна Голикова на посту вице-премьера будет курировать нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Национальные программы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке", — говорится в документе.

Согласно документу, этот вице-премьер также будет курировать все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".

Константин Чуйченко на посту вице-премьера и руководителя аппарат правительства будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Планирование работы правительства, контроль за исполнением решений, контроль за эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы, организация законопроектной деятельности, работа межправкомиссии, вопросы органов юстиции, правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратурой", — говорится в документе.

Помимо этого, он будет заниматься госполитикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ, а также будет ответственен за контрольно-надзорную деятельность и совершенствование системы корпоративного управления.

Вице-премьер РФ Максим Акимов будет курировать в кабмине выполнение нацрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации, говорится в распределении обязанностей вице-премьеров, подписанных премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Будет курировать выполнение национальной программы "Цифровая экономика" и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог, цифровизации государственного управления, в том числе вопросы предоставления госуслуг", — говорится в документе.

Юрий Трутнев на посту вице-премьера будет заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока, российской Арктики, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока, развитие российской Арктики", — говорится в документе.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак будет курировать в правительстве промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, говорится в распределении обязанностей вице-премьеров, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор", — говорится в документе.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев будет курировать в кабмине выполнение нацпроекта в сфере экологии, а также природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, говорится в распределении обязанностей вице-премьеров, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Также Гордеев будет курировать сельское хозяйство и АПК, биотехнологии, рыболовство.

"Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор. Кроме того… работу по выполнению нацпроекта в сфере экологии", — говорится в документе.

Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой.