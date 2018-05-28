МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Для майского указа президента, выполнение которого требует дополнительных 8 трлн рублей, не обязательно повышать НДС, есть другие способы изыскания доходов. Например, за счет изменения бюджетного правила и снижения некоторых расходов. Повышение НДС приведет к росту инфляции и замедлит рост экономики РФ, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

О возможном повышении ставки НДС с 18% до 20% сообщила сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников. При этом может быть также отменена и льготная ставка НДС в 10%. Повышение налога может дать бюджету около 2 трлн рублей.

В ходе прошедшего ПМЭФ первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что после "определенной настройки" в течение шестилетнего цикла правительство не будет менять налоги. Возможно, под словом "настройка" Силуанов подразумевал именно повышение НДС.

АЛЬТЕРНАТИВЫ РОСТУ НДС

Как ранее сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, для исполнения нового майского указа президента потребуется дополнительно 8 трлн рублей до 2024 года. Однако, не все эксперты согласны с этой оценкой. По словам аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, реальные расходы должны составить цифру, как минимум, в 2-2,5 раза больше – от 16 трлн рублей (при оптимистичном варианте развития событий) до 20 трлн рублей — при негативном.

Наибольший вклад в поиск ресурсов на реализацию майского указа, по мнению Коренева, могло бы дать сокращение социальных и военных расходов (примерно по 6-7 млрд рублей до 2024 года от секвестирования каждой из программ) и ослабление бюджетного правила — обсуждение переноса планки отсечения с 40,8 доллара за баррель до 45 долларов уже активно ведется. В частности, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на ПМЭФ в очередной раз предложил повысить цену отсечения. По словам Коренева, эта мера при сохранении высоких цен на нефть и в сочетании с последующим переносом планки на 50 долларов за баррель способна дать дополнительно 2-2,5 трлн рублей до 2024 года.

Руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин также указывает на изменение бюджетного правила как альтернативу роста НДС. Однако, по его словам, "сейчас для экономического блока правительства это табу".

Повышение НДС безальтернативно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, если не повысить НДС, то дополнительные расходы бюджета будут финансироваться из нефтяных поступлений, это маловероятный сценарий. Орлова напоминает, что начиная с 2014 года стратегией Минфина было снижение зависимости российского бюджета от цен на нефть. Если до 2014 года бюджет балансировался при цене на нефть от 100 до 110 долларов за баррель, то сейчас — при цене от 60 до 70 долларов за баррель. "Рассуждать о том, что Минфин и правительство будут готовы повысить существующий уровень сбалансированности бюджета по цене на нефть нереалистично", говорит эксперт.

ПОВЫШЕНИЕ НДС УСКОРИТ ИНФЛЯЦИЮ

Повышение НДС на 2 процентных пункта ускорит рост цен на 0,8–1 процентный пункт, считает Орлова. В этот интервал (0,8-1 п.п.) входит и отмена 10-процентного льготного НДС.

С тем, что повышение ставки НДС и отмена 10-процентной льготы по налогу неизбежно приведут к ускорению темпов инфляции согласен и Коренев. Он отмечает, что на настоящий момент государство имеет определенный резерв, так как текущий уровень инфляции в 2,4% находится заметно ниже целевых 4%.

При этом аналитик отметил, что отказ от льготной ставки НДС, распространяемой на наиболее востребованные и социально значимые товары, весьма существенно ударит по конечному потребителю. На настоящий момент льготная ставка НДС изымает до 0,6% ВВП ежегодно. Эти ресурсы предполагается взять у населения, так как любое повышение налоговой нагрузки на бизнес в конечном итоге в той или иной степени докатится до каждого из граждан страны, считает аналитик.

Эффект от подъема НДС будет проинфляционным, считает замначальника отдела аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Хотя, по его словам, бизнес будет постепенно перекладывать повышение НДС на конечных покупателей, то есть население. В итоге, рост цен, связанный с увеличением НДС, может даже превысить 2%, примерно на величину маржинальности бизнеса. Это будет определяться конкурентной средой и спросом со стороны населения.

Для населения эффект от повышения налога будет зависеть от динамики реальных доходов. При сохранении нынешнего тренда, рост НДС на 2% не окажет сильного негативного эффекта на потребительскую активность и динамику среднего чека. Более того, во второй половине года по среднему чеку в ритейле можно ожидать разворот в сторону медленного роста, считает аналитик.

ПОВЫШЕНИЕ НДС БУДЕТ СДЕРЖИВАТЬ РОСТ

Повышение налогов оказывает сдерживающее влияние на экономический рост, говорит Орлова. Правительство рассчитывает, что экономический эффект от проводимых реформ в здравоохранении, образовании будет больше, чем потери, которые понесет экономика от роста налогов. В краткосрочной перспективе повышение налогов приведет к тому, что оценки экономического роста ухудшатся, а в долгосрочной — рост должен улучшиться, считает аналитик.

Коренев отметил влияние повышения налоговых ставок на рынок труда и демографию. По его словам, при понижении уровня доходов, население в первую очередь начинает экономить на услугах связи и медицине. Повышение НДС идет вразрез с указом президента, где запланировано существенное – до 78 лет, увеличение средней продолжительности жизни и кардинальное улучшение ситуации в сфере здравоохранения. По сути, отмечает аналитик, анонсированное улучшение качества жизни россиянам предлагается в значительной мере оплатить из своего же кармана.

Повышение НДС без соответствующего снижения страховых взносов, как было задумано в первоначальном варианте налогового маневра, существенно ударит по доходам бизнеса и инвестиционной привлекательности отечественной экономики, считает Коренев. По его мнению, сильно пострадают розница, обрабатывающая промышленность, отрасли с высокой долей добавленной стоимости, то есть именно те сегменты экономики, на которые возлагаются особые надежды в части существенно увеличения темпов роста экономики.

По мнению Кукушкина, повышение НДС скажется на компаниях, ориентированных на внутренний рынок, особенно на малом бизнесе. Роста предпринимательской активности в таких условиях сложно ожидать. Если инициатива будет одобрена, ближайшие 6 лет можно не рассчитывать на снижение ставки НДС или послабление по другим налогам и сборам, например по страховым взносам, как это предполагалось изначально по налоговому маневру, отметил эксперт.

В значительной мере эффект для инфляции и экономики будет определяться тем, куда именно будут направлены те средства, которые будут в итоге изыматься в виде дополнительной величины НДС. Будут ли они эффективно использованы в рамках стратегических направлений развития, будут хотя бы косвенно поддерживать сегмент малого и среднего бизнеса? Пока дать ответ на эти вопросы нельзя, можно только надеяться, что он будет положительным, определенные основания для этого есть, полагают аналитики.