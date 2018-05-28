МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российский бюджет в первом квартале 2018 года показал существенный прирост доходов, причем увеличение было в основном обеспечено нефтегазовыми поступлениями, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном РАНХиГС. Ненефтегазовые доходы, напротив, показали снижение.

Помимо того, что доходная часть бюджета в первом квартале оказалась выше, чем год назад, расходная часть за это же время сократилась — это привело к профициту федеральной казны в январе-марте. Однако без аномального роста цен на энергоносители, бюджет за первый квартал был бы сведен с дефицитом.

Эксперты отмечают, что ввиду растущей зависимости российского бюджета от нефтянки, правительству следует внимательнее следить за изменениями внешнеполитических отношений, в частности США и Китая, которые якобы договорились увеличить энергетический экспорт, что напрямую повлияет на конкурентоспособность российской нефтегазовой отрасли.

ВНОВЬ НА "ИГЛЕ"

Согласно данным казначейства, за первый квартал 2018 года доходы госказны выросли на 441,9 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4 трлн рублей. Это обусловлено ростом нефтегазовых поступлений (за счет повышения цены на нефть Urals с 52 долларов до 65 долларов за баррель) на 341,8 миллиарда рублей, до 1,9 трлн рублей, что составляет 33,9% от прогнозируемого годового объема.

Дополнительные нефтегазовые доходы за январь-март, рассчитанные в соответствии с вступившими в силу бюджетным правилом, достигли 734,8 миллиарда рублей.

Динамика ненефтегазовых доходов по сравнению с первым кварталом прошлого года в долях ВВП оказалась отрицательной: доходы сократились с 10,3 до 9,9% ВВП при росте в номинальном выражении на 100,1 миллиарда рублей.

В результате в структуре доходов федерального бюджета произошли изменения в сторону увеличения доли нефтегазовых поступлений с 41,8% в первом квартале 2017 года до 45,6% в первом квартале 2018 года.

В целом за январь-март 2018 года налоговые доходы выросли на 458,2 миллиарда рублей. Наибольший рост поступлений отмечается по НДПИ – на 0,7 п.п. ВВП.

РАСХОДОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Расходы бюджета в первом квартале сократились в годом выражении на 154,5 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет удалось свести с профицитом в 1,8% ВВП против дефицита в 0,9% ВВП за аналогичный период 2017 года.

Одновременно сократился и ненефтегазовый дефицит – с 8,3 до 6,5% ВВП. Однако без учета дополнительных нефтегазовых доходов, то есть при базовой цене на нефть, дефицит бюджета за первые три месяца текущего года составил бы 330,6 миллиарда рублей, или 1,5% ВВП, а ненефтегазовый дефицит – 2,2 триллиона рублей, или 9,8% ВВП.

Таким образом, профицит бюджета за первый квартал обеспечен исключительно за счет увеличения фактической цены на нефть по сравнению с базовой. По мнению экспертов РАНХиГС, такая ситуация говорит о необходимости расширения мер по наращиванию ненефтегазовых доходов.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА

Эксперты РАНХиГС отмечают, что для российских поставщиков потенциально чувствительны планы США значительно увеличить присутствие в КНР своей аграрной продукции, но главное – достигнутая договоренность в разы увеличить энергетический экспорт. Если для российских аграриев это, по крайней мере, не означает потерю сегодняшних позиций, так как Китай и так крайне неохотно пускал к себе сельхозпродукцию из РФ, то в сфере энергетики это может иметь крайне неблагоприятные последствия, так как речь идет о конкуренции американского сжиженного газа с российским.

"Учитывая привилегии, которые Китай готов предоставить США, их сланцевый газ получит на этом рынке такие политические преимущества, которые Россия в своей энергетической, бюджетной и в целом экономической стратегии не может не учитывать", — подчеркивают эксперты.

По их мнению, это актуально со многих точек зрения, в том числе по причине растущей зависимости российской экономики от нефтегазовых доходов, а также общей структуры доходов госказны, которая говорит о зависимости от сырьевых отраслей и внешнеторговой конъюнктуры.