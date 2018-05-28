БРЮССЕЛЬ, 28 мая — ПРАЙМ. Евросоюз планирует выдать двумя траншами новую макрофинансовую помощь Украине, общий объемом которой составит до 1 миллиарда евро, она будет рассчитана на 2,5 года, говорится в проекте об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение Совету ЕС и ЕП.

"Макрофинансовая поддержка (Евро)союза должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании", — говорится в документе, находящемся в распоряжение РИА Новости. Также там отмечается, что макрофинансовая помощь ЕС "должна быть доступна (Украине – ред.) в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании".

"Вся сумма макрофинансовой помощи (Евро)союза должна быть предоставлена Украине в форме кредитов. Еврокомиссия должна быть уполномочена от имени союза занимать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и передавать их в долг Украине. Кредиты должны иметь максимальный средний срок погашения в 15 лет", — говорится в документе.

Документ представляет собой "предложение для решений Европарламента и Совета ЕС" о предоставлении дальнейшей макрофинансовой поддержки Украине.

Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Теперь он должен быть одобрен отдельно Советом ЕС и Европарламентом.

Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи в середине июня. Также необходимое окончательное подписание документа между Советом ЕС и ЕП ожидается в июле текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.