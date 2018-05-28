НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — ПРАЙМ. Павловский автобусный завод (ПАЗ) в Нижегородской области, входящий в "Группу ГАЗ", приступил к серийному выпуску новых модификаций автобусов "Вектор Next", в том числе на газовом топливе, сообщила пресс-службе компании.

"ПАЗ начал выпускать три новые модификации "Вектор Next" — модели для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе. В 2017 году на рынок РФ поставлено около 1,1 тысячи автобусов "Вектор Next", в том числе в регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Расширение линейки этих автобусов позволяет более чем на 60% увеличить объем продаж – в 2018 году планируется реализовать около 1,7 тысячи автобусов этой модели", — говорится в сообщении.

Производство семейства автобусов "Вектор Next" началось на автобусном заводе в Павлово в июне 2016 года. Автобусы рассчитаны на перевозку от 43 до 53 пассажиров, имеют улучшенную эргономику водительского места, усовершенствованную систему шумоизоляции. Модели могут оснащаться электронными рейсоуказателями, бегущей строкой с информацией о маршруте, автоинформатором, видеосистемой и другими дополнительными опциями по требованию клиента. Автобусы в зависимости от компоновки салона могут работать на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

"Группа ГАЗ" — крупнейший производитель коммерческого транспорта в России, выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Компания объединяет 13 предприятий в восьми регионах. Основной акционер компании — машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в бизнес-группу "Базовый элемент". Штаб-квартира "Группы ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.