МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство Великобритании может продать 10-процентную долю в Royal Bank of Scotland (RBS) на этой неделе, цена сделки составит около 4 миллиардов долларов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в банковских кругах.

"Объявление о многомиллиардной продаже акций RBS может появиться позднее на этой неделе", — приводятся в сообщении слова источников. По мнению одного из собеседников телеканала, цена сделки может составить около 3 миллиардов фунтов (4 миллиарда долларов).

Royal Bank of Scotland был основан в Эдинбурге в 1727 году. Был одним из двух британских банков, наряду с Lloyds Banking Group, получивших в кризисном 2008 году масштабные вливания государственных средств в обмен на долю в акционерном капитале. Правительство Великобритании в настоящее время владеет 71% акций RBS.