МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Концерн Volkswagen совместно со своим китайским партнером FAW Group намерен открыть три новых завода в Китае в ближайшие месяцы из-за роста спроса на модели сегмента SUV (Sport Utility Vehicle, или кроссоверы) и электромобили, говорится в сообщении компании.

"В ближайшие несколько месяцев компания откроет три новых предприятия FAW-Volkswagen в Китае. С новыми заводами в Циндао, Тяньцзине и Фошане, вместе с уже открывшимся заводом Audi Q в Чанчуне, компания имеет хорошие возможности для выполнения следующих шагов по электрификации Китая", — приводятся в релизе слова главы Volkswagen Group China Йохема Хайцмана (Jochem Heizmann).

По словам главы Volkswagen AG Херберта Диса (Herbert Diess), на сегодняшний день потребители из Китая демонстрируют высокий спрос как на электромобили, так и на внедорожники. "Volkswagen Group привержена китайскому рынку, нашему крупнейшему рынку в глобальном масштабе, и мы будем продолжать предоставлять высококачественную продукцию", — отметил Дис.

Сообщение о строительстве заводов последовало за тем, как Volkswagen Group достигла рекордного показателя по продажам в первом квартале 2018 года. В Китае продажи автомобилей выросли на 13% в первом квартале, до 1,01 миллиона машин, при этом продажи моделей SUV в стране увеличились на 37,2%.

Volkswagen AG — крупнейший автопроизводитель в Европе, представляющий такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.

FAW – старейшая автомобилестроительная компания Китая, выпускает легковые и коммерческие автомобили всех классов на основе собственных исследований и разработок. Продукция корпорации производится под собственным брендом FAW. Кроме того, в формате совместных предприятий компания сотрудничает с Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и другими автопроизводителями.