МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил семи ведомствам совместно выработать и внести в правительство предложения по поддержке компании En+, сообщил представитель вице-премьера.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства льготы на энергорынке, в случае их принятия общая выгода En+, "Русала" и "Евросибэнерго" может исчисляться десятками миллиардов рублей в год.

Представитель Козака подтвердил факт обращения En+. "Дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, Минэку, Минстрою, Минприроды, Минфину, ФАС совместно проработать и внести согласованные предложения в правительство", — сказал он.

Представитель Козака отказался назвать точный срок, но отметил, что решение должно быть принято в июне.