МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Медленный темп проводимых реформ, так же как и их неудовлетворительные результаты, большой внешний долг страны — могут стать "спусковым крючком" для возможного дефолта на Украине. Об этом пишет украинское издание "Апостроф" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты отметили, что на Украине существует в настоящее время реальная угроза экономического кризиса.

"Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем", — цитирует издание главу офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука.

По мнению опрошенных экономистов, "самым очевидным и вероятным вариантом" выхода из ситуации может стать финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

"Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99%", — пояснили изданию.