МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Доходность 2-летних облигаций Италии выросла более чем на 100 базисных пунктов, до 1,89% на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.03 мск доходность 2-летних облигаций Италии росла на 100,2 базисных пункта, до 1,89%. Как добавляет агентство Блумберг, эта отметка стала максимальной с сентября 2013 года.

Доходность 10-летних облигаций Италии увеличивалась на 29,2 базисных пункта, до 2,97%.

Падение бондов вызвано ситуацией с формированием нового правительства в Италии. После того, как президент Италии Серджо Маттарелла отклонил кандидатуру Паоло Савоны, который известен своей "антиевропейской" позицией, на пост министра экономики в новом правительстве, "Движение 5 звезд" объявило о намерении обсудить в парламенте импичмент президенту. Лидер движения Луиджи Ди Майо заявил, что после импичмента в Италии необходимо провести новые парламентские выборы.

В то же время Маттарелла поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать новое правительство. Маттарелла также сообщил, что если парламент не выразит доверия правительству Италии, то он будет распущен, а новые выборы пройдут "после августа".

"Рынки находятся в режиме "сначала продавать, а потом задавать вопросы", поэтому эту динамику сложно привязать к чему-то конкретному, она отражает страх перед наихудшим сценарием", — приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела глобальной стратегии Toronto-Dominion Bank в Лондоне Ричарда Келли (Richard Kelly).