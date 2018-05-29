РИМ, 29 мая — ПРАЙМ. Политический кризис в Италии вновь заставил говорить о будущем Европы, в том числе о том, останется ли третья по величине экономика еврозоны в валютном союзе.

Ситуация, возникшая после того, как в воскресенье президент Серджо Маттарелла заблокировал формирование правительства евроскептиков, оживила опасения относительно того, что Италия с ее долгом в размере 2,3 трлн евро и хронической слабостью экономики может спровоцировать новый экзистенциальный кризис в еврозоне, говорится в статье Dow Jones.

В понедельник представители стран ЕС выразили надежду на то, что Италия останется в еврозоне, понимая, что ее выход из валютного союза может нанести огромный ущерб европейской финансовой системе.

Этот кризис начался на фоне ряда проблем на пути углубления политической и экономической интеграции, которой добивается европейский центристский истеблишмент.

Мнения членов валютного союза об объединении бюджетов для взаимной поддержки в случае нового долгового кризиса разделились. Brexit также ставит Великобританию и остальную Европу перед нелегким выбором, в то время как восточноевропейские страны противоречат Брюсселю в таких ключевых вопросах, как верховенство права и иммиграция.

В выходные произошел конфликт между Маттареллой и популистскими партиями "Движение пяти звезд" и "Лига", которые считают общую валюту провалившимся проектом и открыто продвигают идею выхода Италии из валютного союза.

В воскресенье Маттарелла отказался утвердить в должности предложенного "Движением пяти звезд" и "Лигой" кандидата на пост министра экономики 81-летнего евроскептика Паоло Савону. Это было особенно важно с учетом шаткости бюджета Италии и слабости ее банковской системы. Савона, одни из бывших руководителей центрального банка Италии, резко критикует валютный союз и сравнивает доминирующую роль Берлина в определении экономической политики еврозоны с военной агрессией нацистской Германии. Маттарелла выразил опасения относительно того, что с Савоной на посту министра экономики в новом правительстве возникнет угрозы выхода Италии из валютного союза.

В понедельник "Движение пяти звезд" и "Лига" выразили несогласие с решением Маттареллы, а он выдвинул на пост премьер-министра бывшего сотрудника МВФ Карло Коттарелли и поручил ему сформировать правительство. Это решение было встречено обвинениями в том, что президент пренебрег волей народа, выраженной на выборах в марте, на которых "Движение пяти звезд" и "Лига" получили около половины голосов.

В МВФ Коттарелли возглавлял бюджетный департамент и решительно защищал членство Италии в еврозоне. Он также направлял усилия, направленные сокращение бюджета Италии.

Даже если Коттарелли сможет сформировать правительство, он вряд ли получит вотум доверия в парламенте. Вероятно, он возглавит временное правительство до новых выборов, которые могут состояться в сентябре.

Лидеры "Движения пяти звезд" и "Лиги" дали понять, что будут строить свою предвыборную кампанию на критике общей валюты, так что фактически выборы могут стать референдумам о членстве Италии в валютном союзе.

"Это будут не выборы, — сказал в воскресенье один из лидеров "Лиги" Маттео Сальвини. По его словам, это будет референдум против тех, кто хочет превратить Италию в стоящего на коленях раба.

В понедельник представители европейских стран выразили обеспокоенность происходящим в Италии.

"Мы надеемся, что скоро Италия получит стабильное проевропейское правительство", — сказал министр по европейской интеграции Германии Михаэль Рот.

Боевой настрой итальянских популистов получил поддержку со стороны их европейских единомышленников, что стало сигналом о важности проблем Италии для Европы в целом.

Лидер крайне правой французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен написала в твиттере, что "ЕС и финансовые рынки опять конфискуют демократию. То, что происходит в Италии — это путч, захват итальянского народа незаконными организациями". В официальном заявлении "Народного фронта" Италия названа жертвой "финансового фашизма".

Доходность 10-летних облигаций Италии в понедельник поднялась до 2,63%, так как цены на них снизились. Доходность достигла максимума с конца 2013 года, но далека от пика свыше 7%, достигнутого в конце 2011 года. На информации из Италии евро ослаб, а индекс фондового рынка Милана снизился на 2,1%.

Популярность "Движения пяти звезд" и "Лиги" отражает тот факт, что избиратели в Италии, как и во многих других странах юга Европы, винят европейские органы управления, Германию и финансовые рынки в последнем экономическом кризисе.

Европейский центральный банк под давлением Германии потребовал от Италии сократить расходы бюджета и провести болезненные реформы.

Экономика Италии остается слабой, несмотря на восстановление в большинстве других европейских стран, и это вызывает сомнения относительно евро. Сейчас ВВП Италии на душу населения на 5% меньше, чем в 2001 году. Уровень безработицы среди молодежи в Италии немного превышает 30%.