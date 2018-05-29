МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" набирает 250 человек в службу инжиниринга для работы над проектами по обновлению модельного ряда, говорится в сообщении компании.

"АвтоВАЗ" объявляет о наборе в свою службу инжиниринга новых сотрудников — как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов. Открыто 250 вакансий, необходимых для реализации перспективных проектов: согласно стратегии развития "АвтоВАЗа", до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей Lada", — говорится в сообщении.

На ПМЭФ глава компании Николя Мор говорил, что "АвтоВАЗ" будет набирать не менее 350 инженеров и усилит сотрудничество с техническими ВУЗами для работы над проектом Lada 4x4 следующего поколения и других новинок компании.