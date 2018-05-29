МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%, сообщил Белый дом в заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий.

Отмечается, что тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка.

Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса.

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ЕС и еще ряда стран действие этих пошлин приостановлено до 1 июня.

Ряд стран, в том числе Индия и Китай, подали жалобы в ВТО в связи с решением Вашингтона. Еще несколько стран не исключили, что обратятся к организации для разрешения проблемы в будущем.