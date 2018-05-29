МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рынки во вторник были подвержены колебаниям из-за того, что инвесторы анализировали итальянский политический кризис, который, по мнению некоторых, может стать угрозой для европейской единой валюты, говорится в статье Dow Jones.

Через шесть лет после долгового кризиса в еврозоне облигации стран Южной Европы резко падали в цене, заставив инвесторов вкладываться в доллар США и американские гособлигации.

"В случае проведения очередных выборов (в Италии) этим летим под угрозой окажется само существование евро, и я не знаю, как в настоящее время избежать этого риска, учитывая масштаб возможных последствий", — заявил Кит Джукс из Societe Generale.

Опасения относительно будущего Италии обусловили стремительный рост стоимости заимствований для итальянского правительства. Еще в апреле 6-месячные гособлигации Италии имели отрицательную доходность, однако во вторник доходность таких бумаг составляла 1,213% на фоне слабого спроса со стороны инвесторов. Доходность 2-летних гособлигаций, которая была отрицательной еще две недели назад, выросла до 2,67%.

Проблемы в Италии сказались на всей еврозоне: спред доходности 10-летних гособлигаций Испании и Германии во вторник достиг максимального уровня, по крайней мере, за год, тогда как спред доходности долговых бумаг Португалии и Германии был на самом высоком уровне с сентября.

В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла заблокировал создание евроскептического правительства, на котором настаивали популистские партии "Движение пяти звезд" и "Лига". Такое развитие событий повышает вероятность проведения новых выборов. Инвесторы опасаются, что по итогам очередного голосования позиции евроскептиков лишь усилятся.

Пара евро/доллар опустилась на 0,7%, до 1,1550, достигнув самого низкого уровня с июля 2017 года. Кроме того, инвесторы активно вкладывались в японскую иену, воспринимаемую как актив-убежище, из-за чего пара доллар США/иена упала до 108 против 110 на прошлой неделе. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 2,856% против 2,931% в конце прошлой недели.

В Amundi Asset Management уже сократили свои вложения в облигации южноевропейских стран и сейчас занимают выжидательную позицию, тогда как в Nomura Asset Management полностью отказались от вложений в итальянские и испанские долговые бумаги, при этом продав часть португальских гособлигаций.

Обе компании считают маловероятным развал еврозоны, однако ждут продолжения рыночной волатильности, которая сделает гособлигации еврозоны малопривлекательными для инвесторов.

Спред доходности гособлигаций разных стран еврозоны рассматривается некоторыми в качестве ключевого индикатора устойчивости валютного союза. Примечательно, что даже после того, как две итальянские популистские партии ранее в текущем месяце договорились сформировать новое правительство, долговые бумаги Италии не отреагировали особенными колебаниями.

Сильную реакцию вызвали именно сообщения о том, что популистское правительство может попытаться нарушить правила еврозоны, и даже готовит план по выходу из валютного союза. Происходящее напомнило инвесторам долговой кризис 2011-2012 годов, который, как принято считать, завершился, когда президент Европейского центрального банка Марио Драги пообещал "делать все необходимое для защиты евро".

Пока неизвестно, как долго может длиться распродажа гособлигаций еврозоны, отмечают инвесторы, поскольку стоимость этих бумаг по большей части зависит от политического решения сохранить еврозону.

В 2012 году президенту ЕЦБ удалось убедить инвесторов в том, что колебания рынков не заставят такие страны, как Греция, Португалия, Испания или Италия, покинуть еврозону. По мнению аналитиков, текущая ситуация отличается тем, что Италия может сама принять решение о выходе из валютного союза.

"Пока неясно, что может предпринять ЕЦБ, так как проблема не в ликвидности или доверии (к долговым бумагам), как это было в 2012 году, — заявили в Societe Generale. – Просто самые популярные политические партии одной из европейских стран не слишком хотят оставаться в составе еврозоны".

Стоит отметить, что инвесторы, рассчитывавшие на успешное разрешение прошлого долгового кризиса, зачастую оказывались в существенном выигрыше, так как котировки гособлигаций после 2012 года восстановились, а доходность бумаг снизилась. Таким образом, некоторые инвесторы уже ждут возможности для покупки европейских гособлигаций.

"Я думаю, многие инвесторы в ближайшее время захотят вновь приобрести европейские долговые бумаги. Ожидалось, что ЕЦБ завершит свою программу покупки активов уже в сентябре, однако теперь это представляется менее вероятным, — сказали в Investec Wealth and Investment. – Многие участники рынка, вероятно, уже пришли к такому выводу и ждут подходящего момента для покупок".