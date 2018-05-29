МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор проверяет в Турции места производства и хранения свежих яблок, предназначенных для экспорта в Россию, сообщает российское ведомство во вторник.

"В настоящее время специалисты Россельхознадзора находятся в Турции с целью посещения мест производства и хранения яблок свежих, предназначенных для экспорта в Россию. Такое решение было принято в связи с обеспокоенностью Россельхознадзора резким увеличением объема поставок яблок из Турции в Россию, которая была озвучена в ходе состоявшейся 24 мая встречи представителей службы с директоратом по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции", — говорится в сообщении.

В середине мая служба сообщила, что обеспокоена увеличением объема поставляемых в РФ яблок из Турции и допускает проверки турецких производителей. По данным Россельхознадзора, за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тысячи тонн яблок, что почти в три раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года.

Тогда ведомство не исключало возможности поступления "санкционной" продукции под видом турецких яблок. В связи с этим Россельхознадзор обратился в директорат по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции с просьбой предоставить данные об объемах производства, экспорта и хранения яблок урожая 2017 года.