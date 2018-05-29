МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Российское правительство обеспокоилось стремительным подорожанием моторного топлива на внутреннем рынке. Для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо предлагается снизить акцизы. Однако без изменения налоговой и монетаристской политики правительства сдержать рост цен на внутреннем рынке моторного топлива не представляется возможным.

РАСТУЩИЕ АКЦИЗЫ И НЕУДАЧНЫЙ МАНЕВР

Акцизы на моторное топливо повышаются постоянно. В прошлом году акциз на автомобильный бензин вырос с 10,130 тысячи рублей до 11,213 тысячи рублей за тонну. С 1 июля планируется повышение до 11,892 тысячи рублей, с 2019 года – до 12,314 тысячи, с 2020 года – до 12,752 тысячи рублей за тонну. Рост акцизов – один из источников наполнения бюджета.

Однако постоянное повышение акцизов – это не единственная, даже не основная, причина повышения цен на моторное топливо в России.

С начала 2015 года в качестве одной из мер для преодоления "кризиса" был введен налоговый маневр, который предполагает поэтапное снижение экспортной пошлины и одновременно с этим повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ставка НДПИ напрямую зависит от стоимости российской нефти сорта Urals на спотовом рынке в Европе и курса рубля по отношению к доллару. Повышение НДПИ привело к значительному удорожанию сырья, которые закупают российские нефтеперерабатывающие предприятия, что повысило стоимость нефтепродуктов – прежде всего бензина и дизельного топлива.

Снижение экспортной пошлины повысило привлекательность экспортной альтернативы – поставки за рубеж стали более прибыльными по сравнению с продажами на внутреннем рынке. Кроме того, экспортеры освобождаются от уплаты НДС, что также способствует привлекательности вывозу нефтепродуктов за рубеж.

Несмотря на многочисленные заявления представителей правительства о благоприятном влиянии налогового маневра на нефтеперерабатывающую отрасль, это нововведение стало сильным ударом по российским НПЗ – прежде всего, по независимым. Из-за дороговизны сырья рентабельность переработки снизилась, а ряд заводов с низкой глубиной переработки — неспособные выпускать товарный бензин и дизельное топливо – оказались на грани закрытия.

В этом году Минфин под руководством Антона Силуанова планировал завершить налоговый маневр – обнулить экспортную пошлину и до максимума повысить НДПИ. Однако сделать это не удалось из-за сопротивления нефтяников, выразителем интересов которых стало Минэнерго во главе с Александром Новаком.

В мае экспортная пошлина на нефть составила $118,5/т на нефть, а на бензин и дизельное топливо класса 5 (российский аналог Евро-5) всего $35,5/т. Значительная разница в размере экспортных пошлин на нефть и светлые нефтепродукты должна стимулировать инвестиции в модернизацию российских НПЗ. Однако в случае завершения налогового маневра, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты обнулятся, а стимул для развития нефтепереработки исчезнет. Далеко не все российские НПЗ сумели полностью осуществить модернизацию производства. Более того, если цены на нефть будут расти, а рубль слабеть, то при нулевой экспортной пошлине и отсутствии НДС, компаниям выгоднее отказаться от переработки и поставлять за рубеж сырую нефть.

Политика правительство, направленная на поддержку экспортеров за счет российского потребителя, привела к значительному повышению налоговой составляющей в цене моторного топлива на внутреннем рынке.

В начале года ФАС подтвердила известный специалистам факт, что доля основных налогов – НДПИ, НДС и акцизов – в стоимости моторного топлива достигла 60%.

"УДАВКА СИЛУАНОВА"

Помимо налогов, причиной быстро растущих цен на бензин и дизель является монетаристская политика правительства. В апреле этого года сложилась уникальная ситуация, когда рубль быстро падал при растущих ценах на нефть. Рубль стал жертвой бюджетного правила.

Во время проведения ПМЭФ старый-новый министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в случае отмены бюджетного правила курс российской национальной валюты мог укрепиться до 50 за доллар. Бюджетное правило предполагает, что дополнительные доходы, полученные от цены на нефть выше установленного уровня, идут в резервы. В законе о бюджете РФ на 2018 год базовая цена на нефть сорта Urals устанавливается на уровне $40/барр. и подлежит ежегодной индексации на 2%. В Минфине убеждены, что бюджетное правило снижает влияние волатильности нефтяных цен на бюджет страны и дает возможность накапливать средства в Фонде национального благосостояния.

Полученные дополнительные доходы Минфин с февраля 2017 года направляет на покупку валюты на Московской бирже, где узкий круг участников рынка формируют курс национальной валюты для всей страны. В апреле 2018 года из-за роста цен на нефть объем покупок значительно вырос. В отдельные дни прошлого месяца на покупку валюты было потрачено более 18 млрд руб. Таким образом образовалась "удавка Силуанова": чем выше цены на нефть, тем больше повышается спрос на валюту, а это, в свою очередь, приводит к ослаблению рубля.

Национальная валюта России стала жертвой монетаристской политики правительства. Если Минфин, преследуя свои узковедомственные цели, продолжит ослаблять рубль, то при сохранении налогового маневра рост цен на моторное топливо остановить не представляется возможным.

ДАНА КОМАНДА ФАС

Регуляторы – в первую очередь ФАС – предпринимают меры административного характера для сдерживания цен, но безрезультатно – цены на бензин и дизель растут гораздо быстрее, чем инфляция. Более того, дорожающее моторное топливо способствует ускорению инфляции.

ФАС 28 мая сделала предупреждение "Роснефти" в связи со снижением объемов продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. Крупнейшей российской нефтяной компании было указано на необходимость увеличения поставок моторного топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта.

Ранее ФАС выдала подобное предупреждение "Сургутнефтегазу", который объявил тендер на поставку автомобильного бензина за рубеж вместо реализации его на внутреннем рынке.

По данным ЦДУ ТЭК, российские НПЗ в январе-апреле 2018 года увеличили производство товарного бензина на 3,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 12,8 млн тонн. Этого объема достаточно для обеспечения текущих потребностей, но только в том случае, если товарный бензин поступает на внутренний рынок, а не уходит за рубеж, где цены на моторное топливо выше, чем в России.

Мощности российских НПЗ по производству бензина ограничены, экспорт значительных объемов этого вида топлива может привести к дефициту предложения на внутреннем рынке. Кроме того, из-за растущего спроса и высоких цен на рынок в ряде регионов начали поступать контрафактные нефтепродукты, не отвечающие современным экологическим требованиям.

В отличие от бензина производство дизельного топлива в России значительно превосходит внутренний спрос. За первые четыре месяца этого года выпущено 25,3 млн тонн разных марок дизельного топлива. При этом, больше половины из этого объема российские компании экспортировали в страны дальнего и ближнего зарубежья. Однако цены на дизельное топливо – которого в России в избытке – также растут, поскольку из-за снижения курса рубля экспорт становится экономически более привлекательным, чем продажи внутри страны.

ДОРОГОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО — ПРИЧИНА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТЕСТОВ

На этой неделе президент Бразилии Мишел Темер принял решение снизить цены на дизельное топливо после протестов водителей большегрузных автомобилей. Протестные акции начались в связи с резким повышение цен на него. Водители перекрыли многие автомобильные артерии страны, что привело к ущербу в несколько миллиардов долларов. Темер даже заявил о намерении использовать федеральные службу безопасности, чтобы разблокировать автомобильные магистрали страны, но позже отказался от применения силы. В результате цены на дизельное топливо были снижены, но только на 60 дней.

В России подорожание моторного топлива также вызывает протестные настроения. По сообщениям ряда интернет-изданий, в Ростове-на-Дону горожане готовятся к проведению серии пикетов против "необоснованного и бесконтрольного повышения цен на автомобильное топливо". При этом, цены на бензин и дизель в Ростовской области не самые высокие. В соседнем Крыму цены выше, и стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 достигает 43 руб./л и 46 руб./л за соответственно. Существуют опасения, что к концу 2018 года средняя цена на бензин в России может достичь 50 руб./л.

По данным агентства "Прайм", с начала апреля по настоящее время оптовые цены на бензин Аи-95 и Аи-92 выросли на 22% и 26%, достигнув 56,718 тысячи рублей и 56,619 тысячи рублей за тонну соответственно. Розничные цены следуют за оптовыми с задержкой во времени. Как только будут распроданы запасы, сделанные еще до начала автомобильного сезона, стоимость топлива на АЗС значительно повысится и психологический рубеж 50 руб./л может быть достигнут раньше, чем ожидается.

В правительстве обеспокоены ситуацией, сложившейся на топливном рынке. Вице-премьер нового правительства Дмитрий Козак во время проведения ПМЭФ сообщил о планах снизить акциз на бензин на 3 тыс. руб./т с 1 июля 2018 года. Акциз на дизельное топливо также должен уменьшиться на 2 тыс. руб./т.

Однако эти меры не остановят рост цен на моторное топливо в России, если налоговая и монетарная политика останется без изменений.