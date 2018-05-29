БРЮССЕЛЬ, 29 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия готова начать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в случае введения со стороны США ограничений на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в Европарламенте.

"Мы готовы запустить дело по разрешению (спора — ред.) в ВТО", — сказал она.

По ее словам, реально, что даже если США решит воздержаться от введения пошлин в отношении этой продукции из ЕС, они могут захотеть наложить какой-то вид ограничений на экспорт из Евросоюза. Вопрос — будут ли это тяжелые или легкие ограничения, отметила она.

Мальмстрем сказала, что дальнейшие действия Еврокомиссии от имени ЕС будут зависеть от жесткости мер, принимаемых США в отношении экспорта из Евросоюза, а также от наносимого ими вреда промышленности Евросоюза.

"Если они введут ограничительные квоты, Еврокомиссия подготовит регулирование, которое будет включать в себя незамедлительные меры ребалансировки (ситуации — ред.) в отношении импорта (ряда товаров в ЕС — ред.) из США, основанных на (ранее опубликованном — ред.) списке, однако в значительно меньшей степени, чем в случае введения пошлин", — сказала она.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ЕС и еще ряда стран действие этих пошлин приостановлено до 1 июня.