МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. До конца текущего года в России поднимут пособие по уходу за деренком от полутора до трех лет, пишет газета "известия" со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

В настоящее время пособие выплачивается матерям детей от полутора до трех лет в размере 50 рублей в месяц.

"У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей", — рассказал министр в интервью изданию.

Отмечается, что это пособие платят работодатели молодых мам. Поэтому поднятие этой выплаты даже до 10 тысяч рублей серьезно ударит по бизнесу в стране.

По мнению опрошенных изданием экспертов, данные выплаты должно взять на себя государство: размер пособия должен устанавливаться в индивидуальном порядке, в зависимости от финансового положения конкретной семьи.