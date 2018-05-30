МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Nordgold Алексея Мордашова может обменять свои рудники в Африке, приносящие две трети выручки, на деньги и акции работающей в регионе Endeavour Mining с капитализацией 1,9 миллиарда долларов, пишет в среду газета "Коммерсант".

Мордашов намерен активизировать развитие своей золотодобывающей Nordgold и рассматривает предложения M&A, ссылается газета на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, недавно бизнесмен усилил команду своей головной "Севергрупп" иностранным менеджером, которому поручено прорабатывать вопросы M&A дополнительно к функционалу гендиректора Nordgold Николая Зеленского, и уже сейчас Мордашов рассматривает конкретные предложения.

Так, египетский бизнесмен Нагиб Савирис, чья семья через La Mancha Group владеет долями в золотодобытчиках Endeavour Mining (30%) и Evolution Mining (15%), предложил Мордашову обменять активы Nordgold в Африке на деньги и акции Endeavour. Источники газеты говорят, что "стороны уже наняли инвестбанкиров для рассмотрения темы".

Отмечается, что рудники Nordgold в Африке (прежде всего Bissa и Bouly в Буркина-Фасо) обеспечивают ей две трети добычи и выручки и в целом сопоставимы со всем бизнесом Endeavour. Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2017 году Nordgold увеличила объем производства золота на 11% — до 968,3 тысячи унций.

Активы Endeavour находятся в Буркина-Фасо, Мали и Кот-д'Ивуаре, запасы — 9,1 миллиона унций, ресурсы — 14,9 миллиона унций. Выпуск золота в 2017 году — 663 тысячи унций, выручка — 652 миллиона долларов, скорректированная EBITDA — 201 миллион долларов, чистая прибыль — 66 миллионов долларов. Капитализация на TSX — 1,89 миллиарда долларов.

Nordgold провела делистинг с LSE в 2017 году, объясняя этот шаг низкими ликвидностью бумаг и капитализацией, не соответствующей фундаментальной стоимости. В Nordgold не исключали возврата на биржу, но источники газеты в отрасли говорят, что и у инвесторов, и у Мордашова было понимание, что компания выглядит слишком сложной в управлении из-за географической диверсификации и нужна реорганизация, отмечает издание.