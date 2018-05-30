МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом квартале 2018 года сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,1 раза и составила 13,789 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка снизилась на 1,8%, до 35,064 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности — на 3,3%, до 18,75 миллиарда рублей, валовая прибыль увеличилась на 1,7%, до 22,307 миллиарда рублей.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2017 году компания увеличила производство золота на 10%, до 2,16 миллиона унций.