МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в мае выросли до 8,6% с 7,8% в апреле, при этом рост инфляционных ожиданий был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля и ускорения роста цен на бензин, говорится в обзоре ЦБ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"В мае 2018 года прямая оценка ООО "инФОМ" инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, скорректировалась вверх до уровня марта 8,6% в мае по сравнению с 7,8% в апреле", — говорится в документе.

"Рост инфляционных ожиданий был прогнозируемым на фоне увеличения курсовой волатильности и ускорения роста цен на бензин, в то же время его незначительный масштаб указывает на снижение чувствительности инфляционных ожиданий к разовым факторам", — отмечает регулятор.