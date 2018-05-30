МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста реального ВВП России на текущий год на уровне 1,8%, следует из майского экономического прогноза организации.

Оценка на 2019 год также не изменилась – рост на 1,5%.

Прогноз роста реального ВВП США на текущий год также остался неизменным — 2,9%. Оценка 2019 года сохранена и составляет 2,8%.

При этом ОЭСР слегка ухудшила прогноз роста мировой экономики на текущий год – до 3,8% в своем майском экономическом прогнозе с 3,9% по сравнению с предыдущим мартовским промежуточным прогнозом.

Прогноз роста реального глобального ВВП на следующий год сохранен на уровне 3,9%.