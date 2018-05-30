МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в январе-марте 2018 года по МСФО уменьшилась на 43,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составила 6,878 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка производителя в первом квартале увеличилась на 23% — до 54,622 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 12,8%, составив 14,293 миллиарда рублей.

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове и ряд других активов. Семья экс-сенатора Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.