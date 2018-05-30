МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. С конца прошлой недели в Италии разворачивается политический кризис. Президент страны Серджо Маттарелла отказался утвердить "правительство перемен", которое ему представил выдвинутый на пост премьер-министра партиями "Движение 5 звезд" и "Лига Севера" Джузеппе Конте.

В этих условиях президент может в ближайшие дни распустить парламент и назначить досрочные выборы, на которых, не исключено, евроскептики усилят свои позиции и смогут всерьез поднять вопрос о членстве Италии в Евросоюзе.

Политические потрясения стали причиной распродаж итальянских финансовых активов, которые привели к взрывному росту доходности госдолга страны: инвесторов нервирует сложившаяся политическая неопределенность, они опасаются угроз стабильности еврозоны, хотя, скорее всего, бояться этого не стоит, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ГОСДОЛГА

Распродажа итальянских активов стала хедлайнером для мировых рынков, очередной провал в создании национального правительства и необходимость проведения новых выборов привели к взрывному росту доходности итальянского госдолга с самого открытия вчерашних торгов, говорят аналитики Росбанка, уточняя, что двухлетние гособлигации завершили день на отметке 2,7% годовых, десятилетние — на 3,15%, а индекс FTSE MIB итальянской фондовой биржи просел на 2,7%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский уточняет, что доходность двухлетних гособлигаций Италии вчера выросла на 183 б.п. за сутки – максимальный внутридневной рост доходностей с 1990-х годов, а спред между доходностью десятилетних гособлигаций Италии и Германии достиг 289 б.п., выйдя на максимумы с 2013 года.

"В ходе сегодняшних торгов ситуация несколько стабилизируется — доходность двухлетних гособлигаций Италии вернулась ниже отметки в 2%. Единая европейская валюта на этом фоне пытается вернуться выше отметки в 1,16 доллара", — отмечает он.

Обострение итальянского кризиса носит политический подтекст, а связанные с ним слухи и домыслы подпитывают деятельность финансовых спекулянтов, считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. "Резкий рост продаж гособлигаций Италии на фоне правительственного кризиса повлиял на увеличение доходности до 2,7%", — отмечает он.

Однако так как рынок госдолга стран Евросоюза взаимозависим, ЕЦБ не допустит роста доходности по итальянским гособлигациям выше 3-4% и сможет купировать эту проблему финансовой помощью в той или иной форме, полагает он.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Звучавшие сроки новых выборов – конец июля или начало августа – выглядят крайне оптимистично, но даже они сулят недели неопределенности вокруг итальянской политики, считают в Росбанке. Тем более, что недавние опросы указывают на шансы еще более успешного результата для правой партий на новом голосовании.

"Как следствие, курс евро обещает провести более длительное время в зоне недооцененности относительно доллара США, по сравнению с фундаментально оправданными уровнями", — отмечают они.

Разумеется, в центре внимания на глобальных рынках остаются политические проблемы в Италии: учитывая риторику представителей партий "Движение 5 звезд" и "Лига Севера" в последние дни, парламент Италии вряд ли одобрит предложенную президентом кандидатуру Карло Коттарелли на пост премьер-министра.

Соответственно, при таком сценарии внеочередные выборы в республике состоятся уже в сентябре, говорит Поддубский, уточняя, что по текущим опросам общественного мнения, скептически настроенные в отношении еврозоны партии могут получить лучший результат, нежели на последних выборах. "Они могут использовать позицию о возможном выходе страны из еврозоны в переговорах для уменьшения бюджетных ограничений", — не исключает он.

"Движение 5 звезд" и "Лига Севера" действительно могут набрать большинство в парламенте на следующих выборах, соглашается главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. "Обе партии ранее выступали за выход Италии из ЕС. Италия является третьей экономикой в ЕС. Эта неопределенность заставляет сбрасывать бонды Италии, поэтому доходность растет", — отмечает он, добавляя, что к моменту выборов доходность по десятилетним бондам может вырасти до 4%, то есть до уровней, близких к греческим гособлигациям.

По его прогнозу, евро в ближайшие два-три месяца будет снижаться к доллару из-за увеличения процентной ставки ФРС. "Также, возможно, ослабление евро к швейцарскому франку, который выступает валютой-убежищем, когда на европейских рынках повышается волатильность", — замечает он.

Европейский союз включает ряд стран, шутливо обозначаемых аббревиатурой PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания), которые при любом обострении его внутренних экономических проблем станут основными угрозами стабильности, отмечает Ордов. Среди них наибольшую озабоченность вызывает Италия, имеющая гигантский госдолг в 180% ВВП.

"Для старушки Европы, с учетом размера экономики Италии и ее интегрированности, это рекорд, который является нарушением требований Маастрихтского договора, остающегося "финансовой конституцией" для стран Евросоюза", — говорит он.

По его мнению, надежды на погашение или даже на своевременное обслуживание этого долга со стороны Италии крайне малы. "В этой связи судьба финансовой системы Италии будет решаться не в Италии. Страна де-факто – "финансовый зомби", но "too big to fail", то есть слишком важная, чтобы ей дали "лопнуть", — считает Ордов, добавляя, что вскоре появятся новости о форме реструктуризации долга, либо финансовой помощи Италии.

С тем, что евроскептики могут усилить свои позиции, а затем активно поднять вопрос о членстве Италии в ЕС, соглашается аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина. "Кроме того, обостряется вопрос экономической устойчивости, лидеры партий "Движение 5 звезд" и "Лига Севера" намерены стимулировать экономический рост за счет снижение налогов и расширение социальных расходов, что добавит роста и без того огромной задолженности страны. Предположительно дефицит бюджета может составить 6% ВВП, что нарушит лимиты ЕС для стран-челнов союза", — отмечает она.

Тем не менее, несмотря на возросшие риски, развитие ситуации по негативному сценарию маловероятна, полагает эксперт. Во-первых, шанс мирного решения вопроса с правительством пока еще присутствует: на среду президент Италии запланировал еще одну встречу по этому вопросу.

Во-вторых, Италия значимый участник ЕС, и негативный сценарий развития нанесет ущерб другим странам, в том числе репутационный.

"Как показывает практика, в экстремальных ситуациях в последний момент к решению вопроса подключатся лидеры ЕС и взвалят вопрос спасения на свои плечи", — заключает Шишкина.