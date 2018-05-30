МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 178 тысяч по сравнению с показателем апреля, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 186 тысяч. Показатель предыдущего месяца был пересмотрен в сторону уменьшения — до 163 тысяч с 204 тысяч.

В сфере малого бизнеса число рабочих мест выросло на 38 тысяч. Средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 84 тысячи мест. Крупные компании создали за отчетный месяц 56 тысяч новых рабочих мест.

Число занятых в частных строительных компаниях в мае выросло на 39 тысяч, а в производственном секторе — на 14 тысяч.