МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в первом квартале 2018 года, согласно второй оценке, составил 2,2% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 2,3%. По первой оценке, рост экономики США в январе-марте составил 2,3%.

По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале — 3,1%, в третьем — 3,2%, а в четвертом — 2,9%.