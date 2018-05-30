МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Сбербанк понизил прогноз по инфляции в РФ в 2018 году до 3,8% с 4% и ухудшил прогноз по ВВП на 0,1 процентного пункта — до 1,9%, сообщил зампред правления банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Мы слегка скорректировали наш макроэкономический прогноз на текущий год, учитывая динамику потребительских цен в первом квартале. Мы ожидаем, что инфляция за весь год будет несколько ниже, чем мы ожидали — на уровне 3,8% вместо 4%", — сказал он.

"Мы также немного уточнили наш прогноз по росту ВВП: мы ожидаем 1,9% вместо 2%. Это укладывается в наши ориентировки на весь год", — сообщил Морозов.

Прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ РФ по итогам 2018 года сохраняется на уровне 6,75%, отметил зампред правления банка.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в мае сообщила, что Банк России в начале июня уточнит прогноз по инфляции на текущий год, при этом инфляция не выйдет за пределы диапазона нынешнего прогноза в 3-4%. Рост ВВП России в 2018-2020 годах регулятор ожидает в диапазоне 1,5–2% в год.