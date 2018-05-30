МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон" по МСФО в первом квартале увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,15 миллиарда рублей, говорится в сообщении одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России.

EBITDA выросла на 7%, до 7,958 миллиарда рублей. Выручка за отчетный период сократилась на 0,1%, составив 24,05 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.