МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Введение США пошлины в 25% для китайских товаров свидетельствует о продолжении торговой войны между двумя странами, что может негативно отразиться на котировках ADR компаний из Поднебесной, чьи товары окажутся в списке, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Пресс-служба Белого дома ранее анонсировала скорую публикацию окончательного списка китайских товаров, импорт которых в США обложат 25-процентной пошлиной. Пошлина будет введена на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ

Намерение Белого дома опубликовать список китайских товаров, на которые будет введена 25-процентная ввозная пошлина — свидетельство того, что торговая война между США и Китаем далека от завершения, считает управляющий активами "Церих кэпитал менеджмент" Алексей Труняев.

По его словам, администрация Трампа выполняет свои предвыборные обещания — во время предвыборной кампании будущий президент США обещал ввести запретительные пошлины в размере 35-45% на товары из Китая и Мексики. Таким образом администрация США пытается сократить дефицит внешней торговли, который достиг в прошлом году 863 млрд долларов, почти половина этого дефицита приходится на Китай.

Это решение – пример хорошей работы американской бюрократии, считает директор по анализу глобальных рынков и макроэкономике "Альфа Капитал" Владимир Брагин. По его словам, решение, которое запущено в работу, так просто не останавливается. Это видно на примере санкций против России, которые постепенно становятся более чувствительными для экономики.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Труняев считает, что, несмотря на намерение Белого дома опубликовать список китайских товаров, сейчас наблюдается "некоторая передышка" в торговой войне США и Китая, и фокус внимания инвесторов сместился на события в Европе. Рынки больше нервирует падение цен и рост доходности европейских облигаций из-за событий в Италии, что очень опасно для мировой экономики, считает он.

Однако после опубликования США списка китайских товаров, тема торговой войны снова всплывет.

"Рынки будет лихорадить до тех пор, пока список китайских товаров не будет опубликован", — считает Труняев.

Он напомнил, что после майской информации о достигнутых между США и Китаем договоренностях, котировки ADR китайских компаний, продукция которых, по мнению аналитиков, не попадет под действие американских санкций, отскочили вверх на фондовых биржах. После опубликования списка ситуация может измениться.

Публикация списков в наибольшей мере окажет воздействие на компании, товары которых подпадут под вводимые ограничения и при этом будут ключевыми в структуре продаж этих компаний, считает замначальника отдела аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Однако, по его мнению, более существенным является сам факт появления этого списка, несмотря на решение Китая и США временно приостановить торговую войну. Нарушение перемирия вносит неопределённость и новое напряжение на рынках, поскольку является угрозой для свободной торговли и той её модели, которая складывалась последнюю четверть века, говорит аналитик.

Вместе с тем он полагает, что "всегда есть надежда на то, что договорённости будут достигнуты "в последний момент", поскольку это уже становится практикой для внешнеполитических действий США.

Опубликование списка китайских товаров – это дополнительный негативный сигнал для рынков, поскольку инвесторы несколько расслабились после договоренностей между США и Китаем, считает Брагин. По его мнению, с одной стороны, переговоры между странами идут не очень успешно, с другой – американская бюрократическая машина, которая уже запущена, будет работать до конца.

По мнению аналитиков, точно предсказать последствия введение запретительных пошлин на импорт китайских товаров в США довольно трудно. На экономическую ситуацию влияет кризис в Италии, противоречия ЕС и США по поводу Ирана, а также сворачивание программ количественного смягчения, которое может обернуться большими потрясениями для мировой экономики и финансовых рынков.