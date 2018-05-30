МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. История повторяется. Европа опять стала раздражителем мировых рынков, евро падает относительно доллара США, а доходность гособлигаций Италии и Испании сильно растет.

Многое из происходящего сейчас мы уже наблюдали. В этом десятилетии евро уже становился причиной проблем на рынках, которые усугублялись высокими уровнями задолженности, оттоком денег из банков и их санацией, а также застоем экономик, говорится в статье Dow Jones.

На этой неделе политический кризис в Италии оживил опасения относительно будущего общей валюты в эру политиков-популистов, усиления евроскептицизма и неравномерного роста экономик.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИТАЛИИ?

В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла заблокировал формирование популистскими партиями "Движение пяти звезд" и "Лига" коалиционного правительства. Эти партии открыто проповедовали идею выхода Италии из валютного союза. Аналитики ожидают, что кризис приведет к новым выборам, которые могут состояться осенью этого года.

Инвесторы опасаются, что эти выборы могут укрепить позиции выступающих за выход из еврозоны сил. На этом фоне доходность двухлетних облигаций Италии, которая всего две недели назад была ниже нуля, подскочила во вторник до 2,69%. Фондовые рынки страны упали, а евро опустился против доллара США до минимума с июля 2017 года.

ЧТО ЖДЕТ ЕВРОЗОНУ?

Распад валютного союза, который сейчас маловероятен, стал бы катастрофой для финансовых рынков. Ожидается, что новые выборы в Италии фактически станут референдумом о членстве в еврозоне.

Если одна страна выйдет из нее, то другие быстро последуют за ней, так как за последнее десятилетие евроскептицизм сильно укрепился. Для предотвращения дестабилизирующих оттоков денег из стран, валюты которых могут ослабевать после выхода из валютного союза в те страны, валюты которых будут укрепляться, потребуются широкомасштабные механизмы регулирования движения капиталов. Возможно, потребуется разъединение большого числа механизмов финансового рынка, в том числе рынка деривативов и общих банковских систем.

ДОЛГИ И ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Несколько лет назад кризисы в экономиках с высокими уровнями задолженности, таких как Греция, Португалия, Ирландия и Испания, стали угрозой выживанию единой валюты и стали опасны для мировой экономики в целом. Режим экономии в Греции вызвал забастовки и протестные демонстрации.

В 2010 году страны еврозоны преодолели сильное нежелание погашать долги друг друга и оказали финансовую помощь Греции и Ирландии. В следующем году помощь была оказана Португалии. Затем — банкам Испании и Кипру.

В 2010 году евро потерял более 20% своей стоимости. Но рынки верили, что программы помощи не будут долгосрочными. Евро опять падал в 2011 году, когда возникли опасения, что проблемы Испании и Португалии, экономики которых относительное невелики, могут распространиться на гораздо более крупную экономику Италии. Тогда доходность 10-летних облигаций Италии подскочила выше 7%, чего страна с высоким уровнем задолженности не могла себе позволить.

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

Перелом наступил в 2012 году. В июле этого года президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил со своей знаменитой речью, в которой сказал, что "в рамках нашего мандата ЕЦБ готов во что бы то ни стало сохранить евро, и поверьте мне, у нас достаточно возможностей".

Оказалось, что достаточно. Это выступление показало, что ЕЦБ настроен решительно, и вскоре он начал покупать у инвесторов облигации стран еврозоны, чтобы снизить их доходность. Рынок гособлигаций еврозоны отреагировал быстро, и доходность облигаций наиболее хрупких экономик начала снижаться: во второй половине 2012 года доходность 10-летних облигаций Испании и Италии снизилась на 1,5 процентного пункта.

GREXIT НЕ СОСТОЯЛСЯ

Опасения относительно судьбы евро возобновились в 2015 году, когда власть в Греции получила партия "Сириза" и в стране заговорили о возвращении драхмы. На прошедшем летом референдуме избиратели подавляющим большинством голосов отвергли предложенные Еврокомиссией условия финансовой помощи, а на улицах начались беспорядки.

Греция объявила дефолт по части своего долга, была вынуждена смириться с контролем движения капиталов и пережила бурные протесты в центре Афин. Позднее в 2015 году Греция согласилась на третью программу финансовой помощи в размере 86 млрд евро, которая предусматривала дальнейшее сокращение расходов.

В 2015 году евро упал до многолетних минимумов, а в следующем году торговался против доллара около паритета.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТЕХ ПОР?

Опасения относительно того, что выход даже одной страны из валютного союза может вызвать повсеместный хаос, стали для еврозоны в период долгового кризиса мощным цементирующим фактором. С тех пор произошли большие изменения, направленные на более строгий и, что самое важное, более пристальный и более последовательный надзор за банковской деятельностью и ужесточение бюджетных правил.

Греция приближается к освобождению от бремени программ финансовой помощи, последняя из которых завершится в августе.