МИНСК, 28 июл — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group, заявил в субботу президент республики Александр Лукашенко.

Корпорация CITIC Group полностью принадлежит государству. В ее состав входят более 40 дочерних компаний и банков, зарегистрированных в Китае и за рубежом. В Белоруссии компания CITIC Construction реализовала проект по строительству "под ключ" трех цементных заводов, по строительству завода "Белджи", приступила к модернизации Оршанского льнокомбината и другим проектам.

"Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но функционирующую на таких же принципах", — заявил Лукашенко на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином

Белорусский лидер добавил, что гордится сотрудничеством республики с CITIC Group, а реализованные с ней совместные проекты в Белоруссии – это только начало.

Делегация корпорации CITIC Group находится с визитом в Белоруссии до 29 июля. В его рамках прошла церемония начала строительства высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла в Минской области. Реализация проекта, который предусматривает строительство комплексов по производству лизина и триптофана, сушки и хранения зерна, маслоэкстракционного и комбикормового заводов, а также создание автотранспортного предприятия и сырьевой базы, рассчитана до 2032 года. Продукция будет использоваться как для собственного производства, так и поставляться на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая. Планируется поставлять на экспорт около половины незаменимых аминокислот и комбикормов.

Общие инвестиционные затраты оцениваются в 731 миллион долларов, большую часть которых составят льготные правительственные кредиты КНР. Генподрядчиком и одним из акционеров выступает выступает CITIC.