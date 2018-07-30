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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Туроператоры сдают путевки — Спрос на курорты не оправдал ожиданий — Воодушевленные резким ростом продаж турпакетов на этапе ранних бронирований операторы переоценили покупателей.

— За границу с отсрочкой — Отдых в кредит растет, несмотря на риски группового туризма — Граждане начали активно интересоваться кредитными программами на турпутевки, банкиры отмечают существенное увеличение объемов сегмента.

— "Мы очень ждем Владимира Путина" — Президент Хорватии дала эксклюзивное интервью "Ъ" — Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович стала одной из знаковых фигур и едва ли не символов недавнего чемпионата мира по футболу в Москве.

— "Энергии" нужен выход к морю — Игорь Юсуфов хочет потеснить "Роснефть" и "Газпром" — Как выяснил "Ъ", владелец АО "Корпорация "Энергия"", экс-министр энергетики РФ Игорь Юсуфов предложил правительству разрушить монополию "Роснефти" и "Газпрома" на морские месторождения углеводородов.

— Общедоступные каналы подадут на тарелке — Спутниковых операторов обяжут помочь с цифровизацией ТВ — Минкомсвязь предлагает обязать операторов спутникового ТВ обеспечить бесплатным доступом к 20 основным телеканалам 800 тыс. домохозяйств в регионах, не охваченных цифровым эфирным ТВ.

— В тени похолодало — Официальный рынок отобрал в 2017 году у неформальной занятости миллион работников — За 2017 год занятость в неформальном секторе рынка труда сократилась более чем на 1 млн человек после шести лет роста на 0,3-0,4 млн в год.

— Общий рынок прирастает обещаниями — Межправсовет ЕАЭС договорился активнее снимать ограничения — На заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) премьер-министры стран "пятерки" договорились активнее работать над снятием барьеров на внутреннем рынке.

— ОСАГО теряет токсичность — Татарстан выбыл из списка убыточных регионов — Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) принял решение исключить Татарстан из списка токсичных регионов ОСАГО, где действует система распределения убыточных клиентов "Единый агент".

— Финрезультат расцвел майским цветом — Мониторинг делового климата — В январе-мае 2018 года, согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки до налогообложения) организаций в российской экономике (без учета предприятий малого бизнеса, финансовых компаний и госучреждений) составил 4,9 трлн руб., превысив прошлогодний результат такого же периода на 20,7%.

— Аппаратно-изыскательские работы — Госдума изучает регулирование интернета и отношение к депутатам — Аппарат Госдумы за последние четыре месяца объявил 27 конкурсов на проведение экспертно-аналитических исследований на сумму более 182 млн руб.

— Архангельских единороссов поманила "Родина" — Как проходят выборы в одном из самых протестных регионов России — На выборах в заксобрание Архангельской области баллотируются два сына депутата Госдумы от "Единой России" миллиардера Андрея Палкина.

— "Компас" вывел из СИЗО — Мосгорсуд отказал в продлении ареста фигурантам дела о преступном сообществе — Как стало известно "Ъ", Московский городской суд отказал Главному следственному управлению (ГСУ) ГУ МВД по Москве в продлении срока ареста фигурантам громкого уголовного дела о хищении более 3,5 млрд руб. из подведомственного "Ростеху" Московского конструкторского бюро (ОАО "МКБ "Компас"").

— Руководитель полетов не нашел в своих действиях состава преступления — Фигурант дела о крушении Falcon пожаловался генпрокурору на следствие — Как стало известно "Ъ", один из основных фигурантов уголовного дела о крушении в 2014 году во Внуково самолета Falcon, руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев обратился в Генпрокуратуру РФ с жалобой на действия следователей СКР.

— Госизмену обнаружили под водой — Новочеркасский ученый помещен в СИЗО "Лефортово" — Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы намерены в ближайшее время добиться посещения в СИЗО "Лефортово" 64-летнего жителя Новочеркасска Алексея Темирева.

— В Чечне секс-меньшинств то ли нет, то ли все меньше — Утверждается, что республику покинули 125 человек из-за преследования геев — Как сообщили "Ъ" в движении "Российская ЛГБТ-сеть", за полтора года 125 человек покинули территорию Чечни из-за преследования ЛГБТ.

— Протесты ушли на пенсию — Москва отозвалась на непопулярную реформу двумя митингами — В выходные в Москве прошли первые массовые акции против повышения пенсионного возраста — раньше их нельзя было провести из-за особого режима, введенного на период чемпионата мира по футболу.

— В "Роскосмосе" не стало главного по бизнесу — Госкорпорацию покидает исполнительный директор по коммерциализации — Как стало известно "Ъ", в ближайшее время "Роскосмос" покинет исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса Антон Жиганов.

— На заводе церковной утвари закончилась эпоха — Гендиректор "Софрино" отправлен в отставку — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом отправил в отставку гендиректора "Софрино" Евгения Пархаева.

— Ни газа, ни пастора, ни истребителей — Реджеп Тайип Эрдоган не намерен ни в чем уступать США — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил открытый вызов США, пригрозив, что в случае введения санкций Вашингтон рискует потерять "такого сильного и искреннего партнера, как Турция", и дав понять, что не готов на уступки ни по одному из спорных вопросов.

— Юг и Север Кореи ждут во Владивостоке — ВЭФ в этом году может собрать лидеров всех стран Северо-Восточной Азии — Как сообщил "Ъ" дипломатический источник, визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ, 11-13 сентября) будет во многом зависеть от того, согласится ли на это лидер КНДР Ким Чен Ын.

— Регионы обложили Москву с воздуха — Авиаторы ждут убытков от новых льгот — Российские авиакомпании опасаются, что обнуление НДС на региональные перевозки мимо Москвы может в итоге вылиться в общее подорожание билетов по всем направлениям на 8-10%.

— ЦБ раскопал криптопирамиды — Граждан заманивают мнимыми инвестициями в новый рынок — Банк России зафиксировал новую тенденцию — создание финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют.

— "Ростех" нашел замену Китаю — Дмитрий Босов разделит с ним уголь и порт — "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева получил по 50% в крупном Огоджинском угольном месторождении в Амурской области и строящемся порте Вера в Приморье.

— Хакеры сводят дебет с кредитом — Для хищения средств они создают сайты для бухгалтеров — Тренд смещения интересов хакеров с банков на их клиентов порождает новые идеи для поиска жертв. Group-IB сообщила о выявлении группы из пяти полноценных бухгалтерских сайтов, созданных специально для хищения средств через систему "банк-клиент".

— НРА меняет собственников — Агентство рассчитывает на получение аккредитации ЦБ — Национальное рейтинговое агентство (НРА) радикально меняет структуру акционеров.

— Семь футов под крилем — Росрыболовство просит субсидий на траулеры для Антарктики — Как выяснил "Ъ", Росрыболовство предлагает выделить из бюджета не менее 6 млрд руб., или 30% от заявленного объема инвестиций, на строительство двух крупнотоннажных траулеров стоимостью 20 млрд руб. для добычи криля в Антарктиде.

— ЮАР отказалась от новых АЭС — Отрасль потеряла возможный заказ до $50 млрд — ЮАР официально закрыла свою программу по строительству АЭС.

— Beluga заплыла в виноделие — Производитель водки покупает хозяйство "Вилла Романов" — Как стало известно "Ъ", Beluga Group, один из крупнейших в России производителей водки, станет еще и виноделом: компания покупает 80% в краснодарском хозяйстве "Вилла Романов".

— Индейке закрыли путь за границу — "Евродон" приостановил экспорт в страны ЕАЭС — Одному из крупных российских производителей индейки — "Евродону", потерявшему в 2016-2017 годах из-за птичьего гриппа 2,5 млрд руб., закрыли еще один рынок.

— InDriver возьмет на себя больше — Компания займется грузоперевозками и спецтехникой — Сервис такси inDriver выходит на рынок грузоперевозок и спецтехники, новая услуга доступна в 18 городах России.

— Книгоиздатели почувствовали рост интеллекта — Спрос на художественную и прикладную литературу вырос — Объем российского книжного рынка продолжает расти: в январе-июне, по данным крупнейшей издательской группы "Эксмо-АСТ", он увеличился на 5%.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Между Петербургом и "Пулково" появится скоростное сообщение за 25 млрд рублей — За госконтракт поборется не только "Аэроэкспресс", но и ВТБ — Из документов на сайте torgi.gov.ru стало известно, что Санкт-Петербург объявил конкурс на строительство железнодорожной ветки до аэропорта "Пулково".

— Как нижняя палата поработала в весеннюю сессию — Думские скандалы подпортили позитивную повестку — Госдума в пятницу завершила весеннюю сессию.

— КПРФ может повторно инициировать референдум против пенсионной реформы — Но главной темой региональных выборов этот вопрос уже не станет, считают эксперты — Центризбирком признал не соответствующей требованиям закона формулировку вопроса, который КПРФ предложила вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.

— Бизнес считает недопустимым запрет на увольнение людей накануне пенсии — Для сохранения их на рабочих местах работодателям нужны финансовые и административные стимулы, утверждает РСПП — Бизнес готовится "отпасовать мяч" обратно государству в дискуссии о том, за чей счет поддерживать россиян, задержавшихся на рынке труда после повышения пенсионного возраста.

— Руководителя Фонда плохих долгов не согласовали силовики — Вместо долго проработавшего в Латвии Юрия Адамовича фонд возглавит человек из команды Михаила Задорнова — Банк плохих и непрофильных активов возглавит член правления банка "ФК Открытие" Александр Соколов.

— МТС подала инвестиционный иск к Туркменистану — Свои убытки она предварительно оценила в $750 млн — МТС подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) к Туркмении на $750 млн, сообщил оператор.

— Группа "Сумма" нашла покупателя на свой единственный девелоперский проект — Строить жилой комплекс в Бескудникове будет девелопер из Санкт-Петербурга — "Сумма" нашла покупателя на единственный девелоперский проект: для Seven Suns Development это будет первый объект в Москве.

— "Сибур" может провести крупнейшее IPO за 11 лет — Инвесторам могут быть предложены акции компании на сумму до $3 млрд — 24 июля стало известно, что "Сибур" начал подготовку к IPO. Предварительно стоимость крупнейшего нефтехимического холдинга оценена в $20-26 млрд, сообщал собеседник "Ведомостей", близкий к одному из акционеров.

— Производитель VW в России получил прямой доступ на рынок Казахстана — Это позволит "Фольксваген груп рус" увеличить доходы и загрузку своих мощностей — "Фольксваген груп рус" (дистрибутор и производитель автомобилей группы Volkswagen в России) расширила свой бизнес: она стала официальным поставщиком легковых и легких коммерческих автомобилей Volkswagen, запасных частей к ним в Казахстане.

— Госдума ужесточила правила кинофестивалей — Российский зритель может и не увидеть авторского кино — Госдума 26 июля приняла в третьем чтении поправки в закон о государственной поддержке кинематографии, Совет Федерации одобрил 28 июля, теперь их должен подписать президент Владимир Путин, в силу они могут вступить уже осенью.

— "Ростелеком" набрал 1 млн сотовых абонентов — Он стал вторым в России виртуальным оператором, преодолевшим этот рубеж — На прошлой неделе "Ростелеком" подключил миллионного сотового абонента, рассказал "Ведомостям" представитель оператора Валерий Костарев.

— ЦБ хочет ввести запрет на продажу субординированных облигаций банков неквалифицированным инвесторам — Существующие ограничения банки с легкостью обходили — ЦБ планирует запретить продажу субординированных облигаций банков неквалифицированным инвесторам — физическим лицам.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Все могут корабли — Россия подтвердила статус мощной морской державы — Президент принял участие в торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, поднялся на борт крейсера "Аврора", посетил Нахимовское училище, а также рассказал о планах оснащения флота.

— Безотходная ситуация — Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин — о раздельном сборе мусора, тарифах на его вывоз и всероссийской карте "горячих" точек — С 1 января 2019 года переход на новую систему обращения с отходами все-таки состоится, дольше откладывать нельзя, уверен министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

— Полис пустят по метру — В России появился закон о страховании жилья — Госдума перед уходом на каникулы приняла законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

— Есть время одуматься — Отказаться от кредита без штрафа можно через две недели — Если человек передумал приобретать товар или услугу в кредит, то он сможет без ущерба для своего кошелька расторгнуть договор займа в течение 14 дней.

— Законы сохранения — Банк России не стал менять ключевую ставку — Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. Тем самым регулятор подтвердил выжидательную позицию в денежно-кредитной политике.

— Налог вольется внутрь — Совфед одобрил завершение большого маневра в нефтяной сфере — Совет Федерации принял пакет законов о завершении большого налогового маневра в нефтегазовой отрасли и о продлении права правительства экстренно повышать экспортные пошлины на нефтепродукты с 2019 года.

— Торг уместен — Дмитрий Медведев призвал Евразийский союз защищать свои интересы — Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обладая индивидуальными возможностями для защиты собственных экономических интересов, должны быть готовы к коллективным действиям на мировой арене, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— Дух цивилизации — Владимир Путин назвал Крещение Руси поворотным этапом истории — Президент России принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси.

— Законы по компасу — Совет Федерации отправился на каникулы — На заключительном заседании в этом сезоне Совет Федерации одобрил блок антикоррупционных, экономических и социальных инициатив.

— Рекорд века — Депутаты завершили самую длинную с 1999 года сессию — Госдума завершила самую продолжительную в XXI веке сессию, которая длилась семь месяцев. Народным избранникам практически удалось разобрать почти все "законодательные завалы", которые копились в думской базе в ходе работы прошлых созывов.

— Верхняя защита — Самолету Росгвардии присвоили почетное наименование — Любую нештатную, мягко говоря, ситуацию в ходе чемпионата мира по футболу можно было нивелировать с помощью транспортного самолета Росгвардии Ил-76МД.

— Сотки с вышкой — Интересы дачников при прокладке линий связи и трубопроводов будут защищены — Совет Федерации одобрил законопроект, который давно ждали и который серьезно поможет дачникам, садоводам, жителям малоэтажных поселков.

— Трудности перевода — Законопроект о визовых центрах отозван из Госдумы — Нашумевший законопроект об аккредитации визовых центров в России, который якобы мог привести к прекращению их работы и создать сложности по выезду за границу нашим гражданам, отозван из Госдумы.

— Опасный вызов — Резкий рост аварийности зафиксирован среди такси — За полгода в России выросло количество аварий по вине таксистов, иностранцев и, как это ни странно звучит, детей-водителей.

— "Звезда" собрала гостей — Во Владивостоке завершился первый Международный дальневосточный морской салон — В Приморье завершился первый Международный дальневосточный морской салон, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек, в том числе компания "Роснефть", Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, ДВЗ, Дальзавод и ССК "Звезда".

— Танки вступают в поединок — В Подмосковье стартовали Армейские международные игры — Рыцарские ристалища были очень популярны в средние века. Но то, что сейчас разворачивается на территории семи стран, превосходит самые смелые ожидания.

— Орбан угрожает Брюсселю — Премьер Венгрии считает, что дни нынешней правящей элиты Евросоюза сочтены — Стоит ли верить прогнозам премьера Венгрии Виктора Орбана, который убежден: на место правящей сегодня в Брюсселе европейской элиты придут новые "христианско-демократические" политики?

— Погибших вернут на родину — КНДР передала США останки американских солдат — КНДР передала США останки 55 американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

— Дела из прошлого — В Армении задержали экс-президента и генсека ОДКБ — В Армении в топе новостей все последние дни находились события десятилетней давности — трагедия, произошедшая 1-2 марта 2008 года, когда в Ереване в ходе столкновений манифестантов и полиции погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

— Ассанжа попросят на выход — Президент Эквадора назвал основателя "ВикиЛикс" проблемой — Избранный в прошлом году президент Эквадора Ленин Морено публично высказался по поводу основателя "ВикиЛикс" Джулиана Ассанжа, который вот уже шесть лет безвылазно скрывается в посольстве южноамериканской республики в Лондоне.

— Поджигатели или халатность?— Премьер Греции взял на себя ответственность за последствия пожаров, но их причина по-прежнему остается неясной — Как минимум 88 погибших, почти две сотни пострадавших, несколько десятков без вести пропавших, около двух тысяч разрушенных огнем домов и огромный, не подсчитанный пока материальный ущерб — таковы печальные последствия самых масштабных лесных пожаров в современной истории Греции.

— Взялись за заумь — Темой "Вдохновения" на ВДНХ стал театр — Фестиваль "Вдохновение", который сейчас проходит на ВДНХ, и завершит свою работу 5 августа — молодой: ему всего четыре года.

— Город-курорт, квартиры… — Что обещают кандидаты в мэры Москвы избирателям?— Кандидаты в мэры Москвы, выборы которого состоятся 9 сентября, активизировали работу с избирателями. Они встречаются с москвичами на предприятиях и в жилых районах, пытаясь нащупать самые болевые точки в жизни города и предложить свои решения.

— Все услуги — на даче — За городом открылись мини-офисы центров "Мои документы" — Мини-офисы центров госуслуг "Мои документы" начали свою работу в загородных садовых товариществах Подмосковья, Калужской, Тульской и Владимирской областей.

— Мнимые больные — Свердловчане пытаются получить паспорта по фальшивым справкам — Нездоровую тенденцию отметили полицейские Свердловской области.

— Дорогая вода — Пострадавшие от паводка в Забайкалье получат компенсации — Первые компенсационные выплаты в размере 238,3 миллиона рублей получат уже на днях пострадавшие от наводнения в Забайкальском крае.

— Пост принят! — В Орле чиновники мониторят соцсети, чтобы оперативно реагировать на замечания горожан — Новую практику в орловской мэрии ввели для того, чтобы наладить прямую связь с жителями города. С начала июля чиновники отслеживают посты в социальных сетях, которые фактически приравняли к официальным обращениям.

— Старшина сверхдолгой службы — В канун Дня ВМФ 98-летнего краснофлотца наградили медалью "За оборону Кавказа" — Военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов вручил медаль "За оборону Кавказа" участнику Великой Отечественной Павлу Остаповичу Попельнюку.

— Сами себе географы — У регионов появятся свои бренды — Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии региональных брендов.

— Собянин: Новый тоннель на Калужском шоссе ускорит движение автобусов — Новый тоннель открылся в пятницу на Калужском шоссе в районе поселка Газопровод в Новой Москве — Сооружение позволит развернуться в сторону города, не делая крюк.

— Сдам многоэтажку. Недорого — Через десять лет исчезнут спальные районы в городах и будут реже покупать квартиры — Когда россияне переселятся с окраин в центр мегаполисов, что придет на смену ипотеке и что мешает нам отказаться от собственности на недвижимость?

— Пища вошла во вкус — В России есть резервы для снижения расходов на еду — Расходы россиян на продукты выросли, хотя в стране увеличивается производство и экспорт сельхозпродукции, отмечают эксперты.

— Золото партиями — Во что вложится Банк России вместо госдолга США — Банк России, распродавший почти все американские гособлигации, может серьезно нарастить долю драгоценных металлов и европейских активов в резервах на освободившиеся средства, полагают опрошенные "РГ" аналитики.

— Медвежья заслуга — Что порадовало комиссию ЮНЕСКО на острове Врангеля, а что и огорчило — Удивительно, но русское Заполярье сохранилось как уникальное пространство для редкостного животного мира.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Экономика давит на газ: добыча углеводородов пошла в рост — Это стало возможным благодаря сделке ОПЕК+ и растущему спросу на нефть и газ в Европе — Производство газа и нефти в июне в годовом выражении выросло, отмечается в "Картине деловой активности" Минэкономразвития, с которой ознакомились "Известия".

— "Звезда" для "Лидера" — Новейшая судоверфь "Роснефти" претендует на заказ по строительству самого мощного в мире ледокола — Правительство решило отдать заказ на строительство сверхмощного ледокола "Лидер" (мощностью 120 МВт) верфям на Дальнем Востоке.

— "Крещение — отправная точка становления российской государственности" — В Москве прошли главные торжества в честь 1030-летия Крещения Руси — В выходные прошло широкомасштабное празднование 1030-летия Крещения Руси, показавшее духовное единство православных верующих разных стран.

— Тест на наркотики ускорится — Разработанная в России методика выявляет новые психоактивные вещества, в том числе спайсы — Российские токсикологи разработали усовершенствованную методику выявления наркотиков в биоматериале человека.

— Без права на ошибку: отчисленным с военных кафедр не дадут второго шанса — Требования к молодым людям, проходящим военную подготовку в гражданских вузах, ужесточат — Порядок военного обучения студентов гражданских вузов планируется ужесточить.

— Воспаление заставят лечиться — Новая методика позволит адресно доставлять лекарство, не повреждая здоровые клетки — Химики из Университета ИТМО учатся использовать повышение температуры и снижение кислотности, характерные для воспаления, для борьбы с ним.

— "Пока российский миротворец на Днестре — войны не будет" — Президент ПМР Вадим Красносельский — об урегулировании регионального конфликта, будущем республики, попытках Кишинева и Киева выдавить российские "голубые каски", а также об отношениях с Украиной — Тирасполь не намерен рассматривать сценарии реинтеграции с Молдавией, а его конечная цель — признание независимости ПМР. Об этом "Известиям" заявил президент республики Вадим Красносельский.

— Ученые обнаружили пути проникновения вирусов гриппа и ВИЧ в организм — Вирусы атакуют живую клетку пиратским способом — Ученые ИФХЭ РАН, НИТУ МИСиС, МФТИ и ряда других российских научных организаций изучили и описали биофизические принципы, на которых основан механизм проникновения вирусов гриппа и иммунодефицита человека в клетки организма.

— Кабмин вернул законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным в Минздрав — Теперь ведомство должно снять все разногласия с другими министерствами — Правительство отказалось рассматривать законопроект об ограничении продажи спиртного лицам в состоянии значительного алкогольного опьянения. Об этом рассказали "Известиям" несколько источников.

— ОБСЕ хочет в Крым — Но путь на полуостров лежит через Москву — Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека в регионе.

— За безопасность спросят вдвойне — Допустившим гибель людей из-за нарушения правил безопасности не удастся отделаться условным наказанием — В Госдуме планируют ужесточить наказание за нарушение требований безопасности при выполнении работ и производстве продукции, если это привело к гибели людей.

— "Одна великая цель — служение Отечеству" — Парад в Санкт-Петербурге продемонстрировал, что отечественный флот находится в стратегическом русле развития военного морского дела — Более трех столетий отечественный флот утверждает Россию в статусе мощной морской державы, помогая отстаивать национальные интересы Родины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, принимая в Санкт-Петербурге главный морской парад в честь Дня Военно-морского флота.

— Объединяя миллионы — Лидеры стран БРИКС поддержали идею России о расширении сотрудничества — Лидеры стран БРИКС поддержали идею России о расширении гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам 10-го саммита организации в Йоханнесбурге.

РБК daily

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— Инвесторам наскучили курорты — На треть упал интерес к жиль. в черноморских регионах России — Эксперты "Avito Недвижимость" проанализировали рынок покупки и аренды квартир в курортных регионах России — Крыму и Краснодарском крае.

— ОНФ обнаружил недостачу в учительских — В России не хватает преподавателей русского и математики — По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей.

— В кино снимаются деньги — Полиция возбудила дело о мошенничестве на студии "Чеченфильм" — После жалобы министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на кинопродюсеров, получивших господдержку, но так и не вернувших деньги, МВД возбудило дело в отношении сотрудников студии "Чеченфильм".

— Дело десятилетней выдержки — В чем обвиняют бывшего президента Армении и нынешнего генерального секретаря ОДКБ — В Армении экс-президенту Роберту Кочаряну и действующему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлены обвинения в свержении конституционного строя. Оппозиция называет дело политическим; оно негативно скажется на ОДКБ, говорит эксперт.

— 70 млрд приплыли в "Звезду" — Судоверфь "Роснефти" получит заказ на строительство сверхмощного ледокола — Судоверфь "Звезда", которую развивают "Роснефть" и партнеры, получит контракт на строительство атомного ледокола "Лидер" стоимостью около 70 млрд руб. Ранее на этот заказ претендовала Объединенная судостроительная корпорация.

— Крым попросился в дорогу — Власти полуострова оценили развитие автомагистральной сети в 150 млрд руб. — На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд руб. до 2024 года, рассказали источники РБК.

— Прыжок в неизвестность — "Ростех" выходит на мировой рынок беспилотников и парашютных систем — "Ростех" создал парашютный дивизион на базе холдинга "Технодинамика". Госкорпорация рассчитывает стать конкурентоспособной на мировом рынке парашютных систем и захватить рынок тактических беспилотников.

— Удар мимо кассы — Кто оказался в убытке после чемпионата мира в России — Для сотен компаний чемпионат мира-2018 стал хорошей возможностью вывести бизнес на новый уровень. Но для многих предпринимателей футбольное первенство обернулось потерями — РБК предлагает обзор нескольких характерных случаев.