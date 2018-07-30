МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Банк России оценил годовой темп прироста российской экономики во втором квартале на уровне 1,8-2,2%, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора "Экономика".

"Годовой темп прироста ВВП во втором квартале, по оценке Банка России, составил 1,8-2,2%. На это указывает динамика индикаторов спроса и предложения. Прирост большей части компонентов ВВП по использованию доходов — валовое накопление основного капитала, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и экспорт — во втором квартале соответствует прогнозу Банка России", — сказано в документе.

Годовой темп прироста ВВП в первом квартале составил 1,3%, сообщал ЦБ в июне.

ЦБ в середине июня сообщил, что ожидает роста ВВП России во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6%. На прошлой неделе регулятор отметил, что проведение чемпионата мира по футболу в России ускорило годовой рост российской экономики во втором квартале на 0,1–0,2 процентного пункта.

По оценке Минэкономразвития, рост российской экономики во втором квартале текущего года составил 1,8% в годовом выражении.

Годовой темп роста ВВП РФ в третьем-четвертом кварталах составит 1,5-2%, отмечается в комментарии Банка России.

"По оценкам Банка России, в III–IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5–2%", — говорится в документе.

Банк России ожидает роста ВВП РФ по итогам 2018 года в интервале 1,5–2%.